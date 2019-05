Tidligere partiformand vil tilbage i landspolitik efter 14 år: - Børn og unges mistrivsel er det alvorligste problem

Hun var partiformand for Kristeligt Folkeparti fra 2002 til 2005, der under hendes ledelse skiftede navn til Kristendemokraterne, da partiet sad i Folketinget, uden at hun dog selv var valgt ind. Ved folketingsvalget i 2005 røg partiet ud af Folketinget, og det fik Marianne Karlsmose til at trække sig som formand og fra landspolitik. Tiden skulle bruges anderledes.

I 2017 blev hun valgt ind i regionsrådet i Region Midtjylland, og det er specielt her, at hun har fundet en motivation til at gå ind i landspolitik igen.

- Vi har fået et koldt samfund med effektiviseringer og regnearkspolitik. Der er brug for flere nærværende voksne i specielt børne- og ungesektoren. Det gælder både pædagoger, voksne og forældre. De unge har behov for at blive set, og alt for mange mistrives. Det er det alvorligste problem, som jeg ser det, siger Marianne Karlsmose.

Brug for nyt blod

Derfor vil Marianne Karlsmose i Folketinget, som hun i høj grad mener har brug for nyt blod, og der mener hun, at kombinationen af hendes politiske erfaring, men lange tid væk fra landspolitik kan være den helt rette blanding.

- Jeg oplever, at befolkningen søger noget andet, og der synes jeg, at Kristendemokraterne er et rigtig godt alternativ. Jeg synes, at Christiansborg kunne lære lidt af regionsrådene, hvor medlemmerne ikke er så optagede af selv at komme i pressen. Der er et bredere samarbejde og en større vilje til at lytte, siger Marianne Karlsmose.

Marianne Karlsmose lod sig i sin tid som partiformand undergå en styling, fordi mange syntes, at hun "lignede leverpostej", som hun selv udtrykker det. Det er en del af politik, som hun har det svært ved. Hun har svært ved at forstå, hvorfor det skal være så vigtigt, hvordan man ser ud.

- Jeg er kendt for, at jeg ikke er så meget til stylede selviscenesættelser. Jeg er kendt for at gøre en forskel, der hvor jeg er, og der kan folk godt blive lidt overraskede over, at jeg ikke er bange for at træde frem og tage kampen, siger Marianne Karlsmose.

En af de kampe, som hun fremhæver, er i det nuværende regionsråd, hvor hun har været med til at få et børnehospice placeret hos et allerede eksisterende hospice, selvom der først var flertal for at placere børnehospicet et andet sted.

- Jeg kan også godt vinde sejre, selvom det ser svært ud. Sagen om børnehospice er et udtryk for, at med gode argumenter, evnen til at samarbejde og hårdt arbejde kan man nå langt. Jeg er ikke i politik for at stå i hjørnet med ultimative krav, siger Marianne Karlsmose.