Hun har spillet på landsholdet i både håndhold og fodbold. Hun har aldrig haft en eneste sygedag. Hun er striks, og hun er kærlig. Og så bestræber hun sig på noget så simpelt, som at unge mennesker skal gøre sig umage. Annette Mogensen kan i år fejre 35 år som lærer på Koldingegnens Idrætsefterskole - et job hun også passede, mens hun var anfører på fodboldlandsholdet. Journalist André Majlund har selv gået på efterskolen og tegner her et portræt af sin tidligere lærer.