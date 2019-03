Tidligere landmand bliver Riskærs kandidat i landsdelen

Valg: Partiet Klaus Riskær Pedersen får også en kandidat på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds ved det kommende folketingsvalg. 55-årige Torben Christoffersen fra Vork, der ligger mellem Billund og Vejle, bliver således kandidat for partiet, som dermed har 15 kandidater klar til valget. Alle storkredse, undtagen Bornholm, er nu dækket.

Den tidligere landmand forklarer, at han blev nysgerrig på Klaus Riskær Pedersens politiske projekt, efter at hans parti i februar fik de nødvendige vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget til det kommende valg.

Torben Christoffersen mødtes med finansmanden i København og blev efterfølgende godkendt. Klaus Riskær har siddet fem år i fængsel for økonomisk kriminalitet, men Torben Christoffersen har ingen bekymringer over at repræsentere Riskærs parti.

Han mener, at han selv kan relatere til det at begynde på en frisk.

- Jeg har selv prøvet at gå konkurs med en bondegård. Det tog alt det, jeg ejede, og jeg startede forfra som 50-årig. Jeg mener også, at Klaus Riskær har taget sin straf og udstået den. Hvis samfundet ønsker, at folk skal tilbage igen, så må man også give dem et sted at være. Og han kommer med en fornuftig politik, mener Torben Christoffersen.