Tidligere bestyrelsesmedlem i Sydbank: - Jeg er dybt rystet

Sydbank oplyser, at repræsentantskabet snarest muligt bliver indkaldt med henblik på at supplere bestyrelsen, der med tirsdagens exit har mistet en tredjedel af sine medlemmer.

Peter Gæmelke understreger, at han intet vidste om uroen i bestyrelsen, før han læste mails tirsdag aften. Han ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen, før han ved mere om, hvad der er sket.

Tirsdag meddelte Sydbank i en pressemeddelelse, at fire bestyrelsesmedlemmer - herunder formand Torben Nielsen og næstformand John Lesbo - udtræder af bestyrelsen på grund af uenigheder om ledelsesskik og den fremtidige strategi.

- Jeg er dybt rystet over, at fire så tunge drenge forlader bestyrelsen, siger Gæmelke, der er nuværende medlem af bankens repræsentantskab.

Sydbank: Det kom som et chok for tidligere bestyrelsesmedlem i Sydbank, Peter Gæmelke, da beskeden om bestyrelsesdramaet i banken landende i hans mailboks tirsdag aften.

Et kendt navn

Selv forlod Peter Gæmelke bestyrelsen i Sydbank i 2010 med begrundelsen, at hans private engagement som landmand kunne udgøre et problem for banken.

- Finanskrisen, faldende ejendomsværdier, finansielle tab og negative landbrugsresultater betyder, at jeg ikke længere mener at kunne leve op til kravene til både at sidde i bestyrelsen og samtidig være kunde i Sydbank, sagde Peter Gæmelke dengang i en pressemeddelelse.

Peter Gæmelke er et kendt navn i landsdelen, idet han sidder - og har siddet - på flere tunge poster. Blandt andet er han bestyrelsesmedlem i Legos pengetank, Kirkbi, medlem af Venstres forretningsudvalg og tidligere præsident i Landbrugsraadet.

Repræsentantskabsmedlem Jesper Arkil, der er administrerende direktør i den sønderjyske familievirksomhed Arkil, ønsker ikke at kommentere sagen.