Thulesen Dahl og Vermund slås om at stramme mest

De vil på mange måder det samme på udlændingeområdet, men de er meget uenige om metoden.

Derfor er der ikke meget, der tyder på, at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og hans konkurrent og kollega hos Nye Borgerlige, Pernille Vermund, danner fælles front i den valgkamp, der venter.

Det fremgår klart af debatten mellem de to politikere på et velbesøgt debatmøde på Folkehjem i Aabenraa torsdag aften.

De to debattører har fra start udkæmpet en duel på ord og argumenter om, hvem der ville stramme udlændingepolitikken mest.

Pernille Vermund gentager sine tre krav til en kommende borgerlig regering om at få indført et asylstop, at smide kriminelle udlændinge ud af Danmark og at stille krav om, at udlændinge skal være selvforsørgende.

Og hun opfordrer Kristian Thulesen Dahl til at tilslutte sig kravene og sætte hårdt mod hårdt over for de øvrige borgerlige partier.

- Hvis du har modet til at stå fast sammen med mig, så kan vi gøre en forskel, siger hun.

Kravene løser ifølge Dansk Folkepartis formand imidlertid ikke de udfordringer, Danmark står over for.

- Du giver befolkningen det indtryk, at hvis vi får dem gennemført, så har vi løst opgaven. Det påstår jeg, at det har vi ikke.

- Der er ikke noget som helst ved de krav, der betyder noget for dem, der er kommet hertil og har fået asyl, siger Thulesen Dahl.

Han mener ikke, at det nytter noget at stille ultimative krav i den parlamentariske virkelighed på Christiansborg, hvor man må indgå kompromisser for at få dele af sin politik igennem.

Det argument preller dog af på Pernille Vermund.

- Jeg har ikke noget at tabe ved at stå fast. Men jeg ved, at mine tre drenge vil kigge på mig om 10 år, hvis ikke jeg gør det.

- Og hvis man gentagne gange har prøvet den samme metode uden held, burde man så ikke prøve noget andet, siger hun.

Kristian Thulesen Dahl pointerer dog, at der siden flygtningekrisen i 2015 er gennemført mere end 100 stramninger af udlændingereglerne, og at man siden dengang har genindført grænsekontrollen.

Det, mener han, er Dansk Folkepartis fortjeneste.

I Aabenraa, hvor debatmødet finder sted, fik Dansk Folkeparti ved seneste valg knap 32 procent af stemmerne.

Partiet står i de seneste meningsmålinger til at få omkring 15 procent af stemmerne på landsplan mod 21 procent for fire år siden.

Nye Borgerlige stiller op for første gang ved det kommende valg og står ifølge meningsmålingerne til at få lige omkring spærregrænsen på to procent.