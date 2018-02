Terrortiltalt var fængslet af Islamisk Stat

Den 24-årige mand, der ved Retten i Esbjerg er tiltalt for at tilslutte sig Islamisk Stat, fortæller tirsdag, at han i en periode var fængslet af netop Islamisk Stat i Syrien.

Ved tirsdagens retsmøde, der er det andet i rækken otte planlagte møder, fortæller den tiltalte om sin tid i Syrien. Mandag kom det frem, at han tog til Syrien i november 2013, og cirka et år efter flyttede konen til den tiltalte også til Syrien.

Tirsdag fortsætter spørgsmålene til den tiltalte i terrorretssagen ved Retten i Esbjerg. Her er en 24-årig finsk mand, der i et halvt år boede og studerede i Esbjerg, tiltalt for at tilslutte sig Islamisk Stat.

- IS sagde, at det ikke var korrekt for en rettroende muslim at flytte til det syndige Vesten. Så de ville ikke hjælpe mig over grænsen.

- De fængslede mig i en måned, hvor de udspurgte mig og tog min telefon. De spurgte, hvorfor jeg ikke havde søgt om tilladelse til at forlade Syrien. Man skulle have en skriftlig tilladelse.

- Jeg forsøgte sammen med min kone at krydse grænsen til Tyrkiet. Vi tog til en grænseby, hvor jeg gav en menneskesmugler 400 dollars, for at han skulle vise os grænsen og hjælpe os over. Han bad os vente i sit hus. Kort tid efter dukkede der IS-medlemmer op.

Den 24-årige er tiltalt for følgende: "At have ladet sig hverve til at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114 eller 114a og at have ladet sig træne, instruere eller på anden måde oplære i at begå terrorhandlinger omfattet af straffelovens § 114 eller 114a, idet han indrejste i Syrien og der lod sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL/IS), ligesom han i perioden modtog træning i våbenbrug m.v. af IS". Hvis han ikke bliver dømt for ovenstående, vil anklageren have den tiltalte dømt for følgende: "At have fremmet virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114, 114a, 114b, 114c eller 114d, idet han indrejste i Syrien og der tilsluttede sig terrororganisationen Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL/IS) og bl.a. i de af IS-kontrollerede områder forestod koranundervisning, fungerede som imam samt deltog i træningslejr og dermed bidrog til at opretholde, bevare og konsolidere IS' position eller i øvrigt fremmede IS' aktiviteter". Anklageskriftet henviser til paragraffen, der er kendt som terrorparagraffen. Hvis manden bliver dømt skyldig, kan han risikere en fængselsstraf på op til ti år. Derudover vil anklageren gå efter at få ham udvist af Danmark.

- Uden at gå i detaljer så tog de os til en militærlejr. Det var faktisk i samme stil som et fængsel. Da jeg kom fra et IS-område havde de forskellige tiltaler mod mig. Så jeg skulle i retten. Jeg blev frikendt, men skulle forlade landet. De spurgte hvor jeg og min kone ville hen, og vi sagde Finland, forklarede den tiltalte.

I Tyrkiet forklarer den tiltalte, at han blev tilbageholdt, da han kom fra et område i Syrien, der var kontrolleret af Islamisk Stat.

- Min kone og jeg tog alene af sted om natten uden brug af en smugler. Vi tog mod grænsen til Tyrkiet. Men jeg var ikke helt sikker på, hvor grænsen var. Jeg gik bare ud for den info, jeg havde fået. Tilfældigvis ankom vi til grænsen tæt på en tyrkisk militærgrænsepost. To soldater så mig og min kone, og de hjalp os over hegnet, forklarede den tiltalte.

Efter over en måned i IS-fængslet blev den tiltalte løsladt uden sanktioner. Den tiltalte forklarer, at han og konen efterfølgende boede hos nogle civile, den tiltalte kendte. Her planlagde han det næste forsøg på at flygte fra Syrien.

Misbrug

Det ville anklageren dog gerne have uddybet, da de danske myndigheder har været i kontakt med tyrkiske myndigheder, der ikke kender til den tiltaltes navn.

- Jeg gik under et andet navn dengang. Og det undrer mig ikke, at de ikke siger noget, for de misbrugte mig, forklarede den tiltalte, og tilføjede senere på et spørgsmål fra forsvareren, at den tiltaltes kone også blev udsat for ubehagelige oplevelser i Tyrkiet.

- Da vi blev frigivet, sagde de også, at vi havde indrejseforbud i en periode, men ikke hvor længe, forklarede den tiltalte i retten.

Den tiltalte tog efter løsladelsen i Tyrkiet tilbage til Finland, hvor han var indtil sommeren 2016, hvor han flyttede til Esbjerg for at studere på Aalborg Universitets afdeling i byen.

Onsdag fortsætter retssagen, hvor anklageren vil læse op af en forklaring, som en af tiltaltes bekendte har afgivet i retten i England. Her blev den bekendte idømt ti års fængsel for blandt andet at have hjulpet tiltalte til Syrien. Forklaringen i England tog mere end 40 timer og den fylder på skrift tre ringbind.