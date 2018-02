Terrortiltalt: Vi ville bo under sharialov

Den tiltalte forklarede, at han ikke er vokset op med streng religion, og han begyndte først at praktisere islam som 17-årig.

Den 24-årige mand fra Esbjerg, der er sigtet for at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien, forklarer i Retten, at han som ung i et salafistisk samfund ville bo et sted med sharialov.

Esbjerg: Retssagen mod en 24-årig mand fra Esbjerg begyndte mandag, og den sigtede svarer på spørgsmål fra anklageren. Det er blandt andet kommet frem, at den tiltalte og hans venner ønskede at bo i et land med sharialov. -Vi synes, at det var obligatorisk at leve i et muslimsk samfund som salafist, og helst med sharialov. Derfor havde vi altid en idé om at flytte. Holdningen er delt af mange unge muslimer det miljø, jeg levede i, men vi tog det seriøst, sagde den unge mand. Den tiltalte forklarer, at han ikke er vokset op med streng religion, og han begyndte først at praktisere islam som 17-årig. Det var andre unge mennesker fra hans studie og i området. Blandt andet så den tiltalte op til en dansk statsborger, som også er anholdt og er sigtet for at tage til Somalia og tilslutte sig terrororganisationen Al-Shabaab. -Da jeg begyndte at praktisere islam, begyndte jeg også at hænge ud med ham. Jeg havde kendt ham, siden jeg kom til England, men vi var ikke venner. Jeg var influeret af ham, og da jeg blev mere religiøs kom jeg også tættere på ham, sagde den sigtede i retten.