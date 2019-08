Teknologi sparer patienter for turen til sygehuset

Nogle patienter i Region Syddanmark kan via moderne teknologi klare kontroller hjemmefra i stedet for at møde op på sygehuset. Brugen af den såkaldte telemedicin er steget fra cirka 17.000 til 21.000 i første kvartal i 2019 i forhold til samme periode året før. Foto: Hans Christian Gabelgaard

Mange patienter har allerede taget positivt imod muligheden for at bruge moderne teknologiske hjælpemidler, som kan spare dem for en køretur til sygehuset i forbindelse med en kort kontrol. Flere patienter klarer sagerne hjemmefra.

Region: Et telefonopkald, en mail eller en videosamtale over Ipad'en sparer mange ture til og fra sygehusene for patienterne i Region Syddanmark. En opgørelse over de såkaldte telemedicinske kontakter fra januar til april i år sammenlignet med samme periode sidste år viser, at mange patienter ikke har behov for at møde op til en personlig samtale med sygehuspersonalet, men klarer sig med moderne hjælpemidler. I psykiatrien er brugen af telefon og e-mail steget med 11 procent. Mens brugen af telefon og e-mail med 2.000 flere kontakter på et år på sygehusene er steget en smule, har patienterne i høj grad taget Ipad'en i brug, når det gælder de kortere samtaler med personalet eller kontroller. I kategorien øvrig telemedicin, der blandt andet dækker over Ipads, er der tale om en stigning fra cirka 17.000 til 22.000 kontakter, hvilket svarer til en fremgang på 22 procent. Projektet er endnu i sin begyndelse, men allerede nu er perspektiverne store, mener flere af de involverede.

Sådan har brugen af telemedicin udviklet sig I psykiatrien er brugen af telefon og mail steget fra 10.971 kontakter i januar til april 2018 til 12.155 i samme periode i år.

Der er ikke tal for brugen af telemedicin, der dækker over blandt andet Ipads, i psykiatrien.

For de somatiske sygehuse er brugen af telefon og mails steget fra 176.442 kontakter i januar-april i 2018 til 178.451 i samme periode i år.

For telemedicin er der tale om en stigning fra 17.210 til 21.036.

Positiv Peter Fosgrau, administrerende direktør på Sygehus Sønderjylland, henviser til undersøgelser, der viser, at patienter gerne vil undgå at skulle møde op på sygehuset til eksempelvis kontroller, hvis det kan lade sig gøre. - Det kan være multisyge eller kronikere, som tit er på sygehuset. Hvis de kan spare at skulle med flextrafik eller køre selv og finde p-plads for en samtale på 15 minutter, og der så går en halv dag med det, så vil de gerne i stedet have kontrollen via en tablet hjemmefra, forklarer Peter Fosgrau. Han tilføjer, at projektet endnu kun har kørt i kort tid, og at det er er for tidligt at konkludere. Men en foreløbig evaluering er meget positiv. - Nogle patienter, der tidligere havde 15 besøg, kan nu klare sig med tre. Det sparer tid for patienterne, og vi får en ressourcegevinst. Så det er absolut et udviklingsområde, som vi forventer os meget af, siger Peter Fosgrau.

Efterspørgsel Han understreger, at sygehuset kun bruger it, når man er sikker på, at både personalet og patienten får lige så meget ud af samtalen, når den foregår over nettet, som hvis der var tale om et fysisk møde. - Og så skal vi ikke tvinge patienten til at bruge en tablet. Hvis man er usikker på det, eller ikke ønsker at møde personalet på denne måde, skal man stadig have lov til at få et fysisk møde. Men jeg tror faktisk, der er en kraftig efterspørgsel efter at bruge it, tilføjer Peter Fosgrau. Han forventer ikke, at den enkelte video- eller telefonsamtale tager kortere tid end en samtale med fysisk fremmøde. I startfasen kan det tage længere tid, fordi man endnu ikke er helt fortrolig med kontaktformen. Samtidig vil sygehuset i indkøringen også få erfaring med, hvilke samtaler der egner sig til video eller telefon, og hvilke der ikke gør, påpeger sygehusdirektøren. - Ressourcebesparelsen for sygehuset kommer ved forbedret samordning og behovsstyring af kontakterne, hvorved antallet af årlige kontakter for den enkelte patient i flere tilfælde kan reduceres.

Fokus Også regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at Ipad'en kan være en hjælp for både patienten og sygehusvæsnet. - Mange vil gerne have en snak om, hvilke besøg der egentlig er nødvendige. Man kan spare køreture og bøvlet med at finde en p-plads og nærmest bruge en hel fridag på at tage på sygehuset. På den måde kan vi gøre bedre brug af sundhedspersonalets ressourcer. I forlængelse af projektet mener hun, at der generelt er brug for fokus på, hvordan sygehusene bruger sine ressourcer bedst muligt. - Der er måske ting, vi slet ikke behøver at gøre. Både for patienterne og personalet er det nødvendigt at bruge tiden på patienter med størst behov.