Teenagedrømme og journalistiske kraftspring blev fejret i Esbjerg

Fire skoleklasser fra Syd- og Sønderjylland tændte onsdag formiddag op under nordisk films biografer i Esbjerg. Her blev årets vindere af konkurrencen "Avisen i Undervisningen" nemlig afsløret. Og den fornemme hæder blev modtaget med begejstrede skrig og vindersang.

Skoleavis: - Wuuuuuuuhhhhhh, skriges der højt og pludseligt i foyeren i Nordisk Films biografer i Esbjerg. En dreng i sportstøj knuger sine hænder i en fodboldagtig jubel, mens to lyshårede piger giver hinanden et kram og hujer videre. Hvad sker der? Er Justin Bieber eller One Direction, eller hvad tidens teenagebesættelse lige nu hedder, kommet på besøg?

Avisen i Undervisningen er en aviskonkurrence for folkeskoleelever landet over.I den sidste uge har en række journalister fra JydskeVestkysten haft cirka 80 syd- og sønderjyske folkeskolers aviser til kritisk, konstruktiv og kærlig vurdering i forbindelse med konkurrencen Avisen i Undervisningen. Alle eleverne har haft emnet "Drømme" til fri fortolkning. Ud fra udseende, indhold, illustrationer, sprog og prioritering har dommerpanelet udpeget fire værdige Syddanske vindere: 8.a og 8. b på Fanø Skole vinder med aviserne The Delusion og The Dream Catcher årets z-faktorpris, der gives for at finde på noget nyt og anderledes. 8.z på Kostskolen i Sønderjylland for avisen Fokus. 7. b på Fourfeldtskolen Bohr i Esbjerg for avisen Drømmekraft. De vandt hver en præmie på 1.500 kroner samt et abonnement på JydskeVestkysten. Aviserne er nu sendt videre i den landsdækkende konkurrence, hvor sammenlagt 30.000 kroner står på højkant.

- Vi er stolte over, at vi lykkedes med at fortælle historier om forskellige former for drømme. Både de gode og de dårlige. Nogle gange bliver drømme til et mareridt, og det ville vi også gerne have med i vores avis, siger Valdemar Klitgaard, der er elev i klassen og chefredaktør på avisen.

Temaet for årets avisproduktioner var "drømme", og 8.z fra Kostskolen i Sønderjylland blev belønnet for deres avis "Fokus", der fortolkede emnet med historier om blandt andet stalking, uddannelse og et liv uden en far.

Klasselærerne fra de tre skoler havde holdt sejren hemmelig for eleverne, indtil de onsdag morgen dukkede op i biografen. Derfor var det også nogle meget overraskede og glade elever, der kunne modtage en check på 1500 kroner til klassekassen, et abonnement på JydskeVestkysten indtil sommerferien og et flot diplom.

"We are the champions"

"No time for losers, 'cause we are the champions," udbryder en gruppe skoleelever, mens de går ned i ad trapperne i biografsal nummer 1 for at hente deres præmie. Og netop det engelske sprog har en særlig betydning for det ene hold af vinderelever.

Eleverne fra 8. klasse på Fanø Skole vandt sidste år den nationale konkurrence, og i år blev skolen belønnet med en pris for Z-faktor, der gives til den mest kreative og originale avis. De havde valgt at lave hele deres avis på engelsk.

- I medieverdenen er det vigtigt at skille sig ud og have et unikt udtryk, og derfor blev avisen på engelsk. Samtidig tror vi på, at den bedre kan nå ud til flere læsere, og derfor har vi også valgt historier, der har et internationalt snit, siger Sofie Vittrup Bak fra Fanø Skole og erkender, at det har været en stor udfordring at skulle udtrykke sig på et andet sprog end modersmålet.

Hun fortæller, at avisproduktionen har været et spændende afbræk i den normale skoleundervisning. Et afbræk, der har været meget lærerigt. Alligevel tror hun ikke, at journalistikken er den drøm, hun selv har lyst til at forfølge.

- Det har været sjovt, men jeg tror ikke, at en karriere som journalist er noget for mig.