Tavshed: Spørgsmål om uvis Obama-finansiering er ubesvarede

Først tirsdag i denne uge - ugen efter annonceringen af besøget - gav Kolding Kommune tilsagn om et tilskud på 750.000 kroner. Borgmester Jørn Pedersen (V) oplyser, at kommunen dog havde stillet Business Kolding et beløb af en vis størrelse i udsigt.

Spørgsmålet er interessant, efter at Business Kolding har trukket sin ansøgning om støtte på 750.000 kroner fra Region Syddanmark. Det skete efter kritik fra både borgere og politikere. Beløbet udgør formentlig en pæn del af den samlede udgift. Et beløb, som Business Kolding nu skal finde et andet sted.

Arrangement: Hvordan hænger finansieringen af det højt profilerede besøg af tidligere USA-præsident Barack Obama i Kolding til september egentlig sammen? Det vil direktøren ikke svare på. Heller ikke over for Kolding Kommune og Syddansk Universitet, der bidrager til arrangementet med skattekroner.

Billetter

Foruden bidrag fra Kolding Kommune giver Syddansk Universitet og Nordea et ukendt beløb. Foreningen Business Kolding har også bedt samarbejdet Trekantområdet Danmark om støtte. Herfra forventer man at give et "symbolsk beløb", formentlig i omegnen af 10.000-20.000 kroner. Formanden understregede dog tirsdag, at han vil kræve indsigt i budgettet. Det kommer formentlig ikke til at ske, idet aftalen med Obama er, at de nærmere detaljer om kontrakten forbliver fortrolige.

Et andet spørgsmål, som koldingensere og øvrige syd- og sønderjyder formentlig ønsker svar på, er, om det overhovedet bliver muligt for almindelige mennesker at få fingrene i en billet - eller blot at få et glimt af Obama i Koldings gader. Det er indtil videre også uvist.

Prisen for besøget forbliver en hemmelighed, har Business Kolding flere gange understreget.

Til et foredrag af en times varighed til en konference i New York i 2016 fik Obama cirka 2,6 millioner kroner, skriver New York Times. Når han til september kommer til Kolding, er der formentlig en del udgifter forbundet med transport. Dog gæster han samme dag Amsterdam, og de to arrangører kan derfor formentlig deles om transportudgiften.

I en noget mindre liga end Obama finder vi den tidligere amerikanske præsidentkandidat Al Gore, som i 2014 gav et foredrag i Skjern. Det kostede Ringkøbing-Skjern Kommune 1,3 millioner kroner.