Takket være Facebook og Twitter: Politiet finder hurtigere savnede syd- og sønderjyder

- Vi vil gerne nå ud til borgerne. Nogle gange lynhurtigt. Der er de sociale medier bare super gode. Der skal stemmes mange dørklokker for at nå ud til 100.000 mennesker, som vi kan nå via Twitter, siger Ulla Kaspersen, kommunikationschef i Sydøstjyllands Politi.

Her har man i fem år været på Twitter, mens man i Sydøstjyllands Politi har været på det sociale medie siden 2013 og Facebook siden 2018. Begejstringen for de sociale medier som hjælpemidler i politiarbejdet er stor begge steder.

Sådan lyder flere af de opslag, som Sydøstjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi den seneste tid har offentliggjort på Facebook og Twitter. Opslag, der betyder, at savnede personer findes hurtigere end for blot ti år siden, hvor man ikke på samme måde kunne reagere straks.

Han oplyser samtidig, at politiet i hvert enkelt tilfælde vurderer, om det giver mening at lave et opslag på de sociale medier for at finde personen. Samtidig bruges også kun en persons navn og foto, hvis det er aftalt med de pårørende.

- Vi får rigtig god respons på det. Vi har ikke mange, vi ikke finder. Og vi er nok blevet hurtigere til det, og man kan sige, at vi har gavn af, at vi hurtigere finder borgere, der er gået i sindstilstand, der ikke er god, siger han.

Og det er ikke bare tilfældigt, at de savnede personer dukker hurtigt op igen. Rigtig mange mennesker er nemlig gode til at dele opslagene og ringe til politiet, når de har set vedkommende eller ved, hvor de er henne. Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær.

I april har Syd- og Sønderjyllands Politi blandt andet lavet fem opslag på Twitter om savnede personer. I alle fem tilfælde er personerne fundet igen inden for få timer. En femårig dreng blev for eksempel efterlyst med signalement på politikredsens Twitter-profil den 23. april, efter at han kort forinden var forsvundet fra en legeplads i Sønderborg. 24 minutter senere kunne politiet meddele, at drengen var fundet igen.

I april måned har Syd- og Sønderjyllands Politi indtil videre lavet opslag om fem savnede personer via Twitter.Efter hvert opslag blev offentliggjort, gik der i gennemsnit en time og 37 minutter, før vagtchefen i et nyt opslag kunne oplyse, at personen var fundet igen.Sydøstjyllands Politi har i perioden også haft mindst et opslag med en savnet borger. Det opslag er dog nu slettet.

"Ulven kommer" ikke

Ofte er det vagtcheferne selv, der laver opslagene. På den måde kommer efterlysningerne nemlig ud hurtigst muligt.

- Vi lægger nok 80 procent ud her og nu. Ofte får vi jo henvendelserne uden for almindelig arbejdstid, for det er ofte her, personer går hjemmefra i nedtrykt sindstilstand eller på grund af fuldskab, siger Nikolaj Hølmkjær og forklarer, at det altid oplyses, at man skal ringe på 114, hvis man har set den savnede person.

Selvom befolkningen nu ofte kan læse om savnede personer - og at personerne hurtigt findes igen - er man hos de sydjyske politikredse ikke nervøse for, at det kan blive til en "ulven kommer-situation", hvor befolkningen begynder at ignorere efterlysningerne. Tværtimod.

- Folk er meget hjælpsomme. Der er ingen døvhed eller klappen-ørene-sammen. Vi oplever tværtom stort engagement, siger Helle Lundberg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.