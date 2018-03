Takeaway: Bestil en forsker

Fra 20. til 26. april er der Forskningens Døgn over det ganske land. Det er Uddannelses- og Forskningsministeriets videnskabsfestival, hvor forskere og kloge hoveder fra alle landets universiteter og forskerparker rykker ud og fortæller om, hvad de sidder og arbejder med. Og det kan være nærmest hvad som helst.

Måske kan du også få en forsker til at rykke hjem til dig. Hvis man kan samle 20 tilhørere og kan tilbyde passende rammer, så kan private, virksomheder, skoler, foreninger, institutioner bestille et foredrag ganske gratis. Man skal dog dække forskerens transportudgifter, hvis vedkommende ikke er tilknyttet et universitet.

Men frem til 3. april kan man gå ind på forsk.dk og bestille en forsker til at komme og holde foredrag hos sig i forbindelse med Forskningens Døgn. Det er da en enestående chance for at blive klogere på sorte huller, mørkt stof, dyrs opfattelsesevner og alt muligt andet. Alene her i region Syddanmark er der over 100 foredrag at vælge imellem, så der er basis for at få udvidet horisonten betragteligt.

Formålet med Forskningens Døgn er blandt andet at vise, hvordan forskning spiller en stor rolle i arbejdet med at løse samfundets problemer samt at skabe relationer mellem forskerne og os ude i "den virkelige verden". /exp