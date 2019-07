De fleste ved, at tyskerne er vilde med Vesterhavet og de vestjyske strande. Men færre kender til tyskernes egen korte Nordsø-kyst, der adskiller sig markant fra den danske. I Tyskland er Vesterhavet et begrænset tilbud, og det har gjort vadehavsøen Sild til en eksklusiv perle for de velstillede. Det her er fortællingen om, hvordan det nordtyske vand er blevet en luksusvare.