Tag magten over din pensionsopsparing

Du kan i så fald indbetale på for eksempel ratepension i et pengeinstitut med tilknyttet værdipapirdepot, fortæller Michael Møller, som er professor på CBS. Det afhænger dog af typen af pensionsopsparing, om det overhovedet er en mulighed.

Men det gør pensionsselskaberne naturligvis ikke kun af deres hjertes godhed. De gør det for en bid af kagen. Så hvis du ønsker at mindske gebyrer og omkostninger, kan du overveje at tage hånd om din pensionsopsparing selv.

Når din pensionsopsparing bliver forvaltet hos et selskab, gør de en aktiv indsats for at investere pengene, så de bliver til flere.

Fordelen ved at investere i en privat pensionsopsparing frem for med frie midler, som sættes i aktier, er, at beskatningen er mildere. Afkast fra en låst pensionsordning beskattes med 15,3 procent. Ved almindelig aktieinvestering beskattes man med 27 procent på gevinster op til 54.000 kroner - og 42 procent derudover. Ulempen er, at man låser pengene indtil tre år før folkepensionsalderen. Kilde: Skattestyrelsen

Forskellige risikoprofiler

Louise Skjødsholm er specialkonsulent i finansielt forbrug hos Penge- og Pensionspanelet, og hun mener godt, at det kan være en fordel for nogle at stå for investeringerne selv. Men det er langtfra for alle. Det kræver, at man har sat sig godt ind i, hvad man gør. Og at man i øvrigt er parat til at løbe en risiko.

- Jeg vil anbefale, at man taler med banken eller pensionsselskabet om, hvilke muligheder man har, hvis man gerne selv vil investere noget, siger hun.

Mange selskaber har en indbygget mulighed for at vælge mellem forskellige risikoprofiler - ofte høj, mellem og lav risiko. Her kan man altså styre risikoen uden at skulle jonglere med investeringerne selv.

- Risikoprofilen afhænger af, hvornår man skal bruge pengene. Kan man tåle at tabe nogle af dem nu, hvis de vindes tilbage senere, siger hun.

Markedet bevæger sig op og ned og har historisk altid bevæget sig op. Men hvis man har valgt en høj risikoprofil, og man skal bruge pengene, mens markedet er nede, kan man have tabt større beløb.

- Så hvis man er tæt på pensionsalderen, så skal man nok ned at have en lav risiko, siger Louise Skjødsholm.

Risikoen dækker som udgangspunkt over, hvor stor en del af investeringen der står i aktier kontra obligationer.