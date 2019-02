Der meldes om tæt tåge i Syd- og Sønderjylland med sigtbarheden under 50 meter flere steder.

Syd- og Sønderjylland: DMI har tirsdag morgen udsendt et varsel om tæt tåge i Sønderjylland og Kolding-området.

Sigtbarheden vil flere steder være under 100 meter. Omkring Haderslev og Sønderborg er der dog meldinger om, at sigtbarheden er under 50 meter.

Bilister opfordres til at køre forsigtigt i den tætte tåge, og man bør forvente længere rejsetid.

Varslet er gyldigt indtil tirsdag klokken ti.