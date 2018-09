Tæt på hver anden hjertestarter er låst inde efter lukketid

Hjertestop

Danmark er et af de lande, hvor flest overlever hjertestop uden for sygehusene. På 15 år er det lykkedes at tredoble overlevelsen, så der i dag er over 12 procent, som overlever.Dog er der stadig stor forskel på, om man får hjertestoppet i det offentlige rum eller derhjemme. Mens 21,6 procent af de personer, som har fået et hjertestop uden for hospitalet i det offentlige rum, er i live efter 30 dage, så er tallet kun 6,5 procent for folk, der har fået et hjertestop i hjemmet.



Der bliver sjældnere brugt hjertestartere, inden ambulancen kommer, ved hjertestop i hjemmet, fordi de fleste hjertestartere er i midtbyen, ikke i beboelsesområderne.



Hvert år er der cirka 800 hjertestop uden for hospitalerne i Region Syddanmark.



Kilde: "Hjertestop uden for hospitaler i Danmark"