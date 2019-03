Tæt på at give op: Hans løb fra Guderup til Grenen

Skagen: Hans Rønn Pedersen har haft fire par løbesko med på sin tur. Torsdag morgen behøvede han dog ikke vælge imellem skoene: Med de hævede fødder kunne han nemlig kun passe det største par.

Det blev i det par løbesko, at han torsdag eftermiddag krydsede målstregen i Skagen efter 450 kilometer på de danske veje. Hans har på seks dage løbet hele vejen fra Guderup på Als til Grenen i Skagen. Han har gjort det for at vise, at der er andre veje ud af et alkoholmisbrug og for at sætte fokus på de pårørende til en alkoholiker. Hans var nemlig alkoholiker i mange år.

Men han har også gjort det for at udfordre sig selv, og den udfordring har han overvundet.

- Jeg er jo selvfølgelig glad og helt vildt lettet over, at moralen holdt trods alt. Men nu hvor jeg har fået lov til at køle lidt ned, kan jeg godt mærke, at min krop er øm, griner Hans.