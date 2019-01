Tæm en vild fugl: Fasanen er en lækkerbisken på middagsbordet

Det er hverken svært at tilberede eller skaffe vildt, det har min opvækst som jægerbarn lært mig. Fasanen må skydes lige nu, og kender jeg jægere ret, ville de elske, hvis du henvendte dig med ønsket om at købe en fugl. Fasanen kan bruges i stedet for kylling i en lang række retter - den tilfører blot ekstra velsmag.