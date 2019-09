TV-kendis fyret som leder af nyåbnet fitness-center efter 14 dage

Fyring: Da Loop Fitness slog dørene op i Esbjerg den 31. august, var det med et kendt ansigt som frontfigur. Lærke Carolina Plet, som flere måske genkender som Putte fra dating-programmet Singleliv på Kanal 4, var ved åbningen ansat som centerleder. Noget, hun på Facebook har betegnet som et drømmejob.

Men glæden varede kort. Kun cirka 14 dage efter åbningen af centeret er Lærke Carolina Plet blevet fyret. Det skrev hun mandag eftermiddag i et opslag på Facebook, som hun delte i gruppen Info fra borger til borger i Esbjerg by, der i skrivende stund har 21.389 medlemmer. Opslaget er nu slettet, og Lærke Carolina Plet oplyser til JydskeVestkysten, at hun af sin fagforening er blevet frarådet at udtale sig i sagen, da det ifølge fagforeningen kan koste Loop Fitness medlemmer, og det dermed åbner for søgsmål mod hende fra fitnesskæden.

- Jeg kan ikke lave en artikel. Gør jeg det, kan Loop lave en erstatningssag mod mig, hvis de mister medlemmer på det, skriver hun i en besked på Facebook til JydskeVestkysten.

I Facebook-opslaget, som blev delt over 300 gange, skrev Lærke Carolina Plet, at hun var blevet fyret i forbindelse med sygdom og indlæggelse. Fitness-kæden har ifølge Facebook-opslaget skrevet til hende, at den ikke mener, hun kan passe sit job.