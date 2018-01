Syv kommuner har ulovligt indsamlet data om børn og unges sexliv

Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål om trivsel, sundhed, kriminalitet, rusmidler og uddannelses-, arbejds- og fritidsliv.Ungeprofilundersøgelsen indeholder to undersøgelser: Én for elever i 7, 8., og 9. klasse og én som kan anvendes på ungdomsuddannelserne eller generelt i kommunen for alle 15-30 årige.



44 kommuner deltog i undersøgelsen i 2017.



På listen over deltagende kommuner, som JydskeVestkysten har fået fat i gennem SSP-samrådet, figurerer der dog 47 kommuner. Avisen har dog ringet til kommunerne eller SSP-afdelinger i hver enkelt kommune for at få bekræftet, at de deltog i undersøgelse.



Oplysningen af de registrerede og den tekniske del af dataindsamlingen har kommunerne overladt til Komiteen for Sundhedsoplysning.



Ungeprofilundersøgelsen er udviklet i et samarbejde mellem blandt andet Det Kriminalpræventive Råd, flere af landets kommuner, SSP-samråd og flere af landets universiteter.