Sygehusledelse klar med flere penge

Der er brug for hurtig handling på flere sygehusafdelinger, erkender direktionen på Sygehus Sønderjylland, efter at Arbejdstilsynet beretter om patienter, der bliver ladt i stikken, fordi personalet er alt for presset.

- De ekstra ressourcer vil blive indsat i de teams og på de tidspunkter på døgnet, hvor de gør størst nytte. Vi forventer at kunne finansiere den ekstra bemanding indenfor sygehusets samlede økonomi, fortæller Peter Fosgrau, der forventer at være i mål med handlingsplanerne i løbet af nogle uger. Ifølge Arbejdstilsynets rapporter må ansatte undlade eller udsætte en lang række plejeopgaver, som blandt andet kan forlænge indlæggelsestiden eller i værste fald forværre patienternes sygdom. Samtidig er ansatte ofte udsat for vold og trusler.

Sag: Ledelsen på Sygehus Sønderjylland kommer nu de meget trængte afdelinger i møde. I erkendelse af, at personalet er for presset og dermed ikke giver patienterne den nødvendige pleje får det medicinske område i Aabenraa og Sønderborg samt den Fælles Akut Modtagelse tilført ekstra fem millioner. Det sker, efter at Arbejdstilsynet har konstateret flere alvorlige forhold på afdelinger. Administrerende direktør Peter Fosgrau forklarer, at sygehuset har arbejdet intenst med de nødvendige handleplaner, siden det modtog i alt fem påbud fordelt på tre afdelinger før jul. Direktionen har konkluderet, at situationen kræver flere midler, som skal målrettes forbedring af plejebemandingen.

- Der er tidligere gennemført en større undervisningspakke i forebyggelse og håndtering af vold. Den undervisning skal vi have ind i en rutine, så nye medarbejdere får den nødvendige viden, og alle medarbejderne med patient- og pårørendekontakt med mellemrum får genopfrisket denne viden. Desuden har vi nu et skarpt ledelsesmæssigt fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet har vi forstærket vores arbejdsmiljøorganisation med henblik på sikkerhedsprocedurer og medarbejdernes trivsel. Der er konkret ved at blive set på, om registreringen af voldsepisoder kan forenkles, så den er lettere og hurtigere at lave for medarbejderne. Det er vigtigt, at episoderne registreres, så vi får bedre viden om omfang og omstændigheder.

Arbejdstilsynet beskriver, at ledelsen på en afdeling forklarer, at vold mod ansatte er blevet en del af dagligdagen, men at man har for travlt til at gøre noget ved problemet. Hvad siger du til det?

Tillidsrepræsentanter kalder situationen "dybt, dybt alvorlig". Peter Fosgrau er enig i den betragtning. Hvad er din reaktion på, at ansatte fortæller om en dagligdag, hvor de ofte har for travlt til at give patienterne den behandling, de burde?

Tid til time out

Den Fælles Akut Modtagelse (FAM) er en af sygehusets største afdelinger. Ifølge Arbejdstilsynet er der store problemer med både vold og trusler mod ansatte samt risiko for, at et alt for stort arbejdspres forringer de ansattes sundhed. I en alt for travl dagligdag glemmer ansatte således ting, de når ikke at spise, personale sættes til opgaver, det ikke føler sig klædt på til og væsentlige informationer om patienter bliver ikke givet videre. Oversygeplejerske Helle Overgaard erkender, at nogle dage er "virkelig udfordrende", mens andre forløber uden problemer.

Hvad siger du til, at personalet har så travlt, at de af og til ikke når at spise på en vagt?

- Der er flere, som skal tage en time out og snakke med hinanden om, hvordan man kan hjælpe hinanden. Man har også et ansvar for at sige fra, så der kan blive kaldt ekstra folk ind.

Men det kan vel være svært at tage en time out, når man netop ikke har tiden til det?

- Det skal man, for man har ikke tid til at lade være. Det er nødvendigt, også selvom man har travlt. Så kan man skabe et overblik, som er en nødvendighed for at man kan gøre noget. Det er det værd, selvom det tager tid.

Hvad siger du til, at ansatte på FAM fortæller, at tidspres har store konsekvenser for patienterne?

- Jeg vil gerne indlægges på FAM. Der sker nogle gange fejl, fordi der er travlt, men det er ikke dagligt.