Sygehuse har erklæret mindst syv personer døde ved en fejl

Nu viser det sig, at Kirsten Kristensen langt fra er den eneste, der er blevet registreret som død på fejlagtig vis.

I slutningen af marts skrev DR, at 69-årige Kirsten Kristensen fra Varde blev erklæret død på papiret, da hun den 8. marts i år blev indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Selvom Kirsten Kristensen lever i bedste velgående, er hun som følge af fejlen blevet slettet fra diverse systemer som NemID, bank og forsikring, ligesom hendes pas, kørekort og sygesikring er blevet deaktiveret.

Datafejl: Det er sket i mindst syv tilfælde, at patienter ved en fejl er blevet registreret som døde i elektroniske patientjournaler i forbindelse med indlæggelser på de syd- og sønderjyske sygehuse. Det viser tal fra Sygehus Sønderjylland, Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus.

Men der kan i realiteten godt have fundet flere tilfælde sted, end dem tallene afslører. Hvis fejlagtige dødsregistreringer skal fremgå af statistikken, kræver det, at fejlene bliver indberettet som såkaldte utilsigtede hændelser, og det bliver de ikke nødvendigvis, fortæller kvalitetskonsulent på Sygehus Sønderjylland Tine Grau.

Ifølge sygehusenes egne tal har Sydvestjysk Sygehus fejlagtigt registreret en dødsattest i tre tilfælde siden 2013, mens tallet for Sygehus Sønderjylland ligeledes er tre siden 2010. Det er aldrig sket på Sygehus Lillebælt ifølge sygehuset selv.

Ifølge Tine Grau kan sygehuspersonalet erklære den forkerte person død, hvis vedkommende kommer til at forbytte to cpr-numre. Det kan også ske, hvis personalet kommer til at klikke på noget forkert i de elektroniske patientjournaler. At fejlagtige dødsregistreringer ikke bliver indberettet som i Kent Bosacks tilfælde kan skyldes flere ting.

Noget tyder på, at der rent faktisk findes eksempler på fejlagtige dødsregistreringer, der ikke er blevet indberettet.

Alle fejl skal frem

Dels kan travlhed og uopmærksomhed fra personalets side være en årsag, og dels kan det skyldes, at fejlen i Kent Bosacks tilfælde blev opdaget hurtigt, hvorfor personalet har vurderet, at der ikke var grund til at indberette det.

- Men det er helt klart et tilfælde, der burde have været indberettet, erkender Tine Grau.

- Alle fejl skal frem i lyset, så vi kan lære af dem, siger hun.

På Sydvestjysk Sygehus er administrerende sygehusdirektør, Per Busk, overbevist om, at der for Sydvestjysk Sygehus' vedkommende ikke findes flere tilfælde end de tre, der er registreret.

- Jeg anser det som værende usandsynligt, at der findes flere tilfælde her hos os. Det er bestemt noget, vi vil registrere som en utilsigtet hændelse i ethvert tilfælde, siger han.