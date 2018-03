Sygehusdirektør om patienttilfredshed: Hverken fremragende eller katastrofalt

Sygehus Sønderjylland trækker Syddanmarks gennemsnit over patienttilfredshed ned. Sygehuset, der har oplevet et par turbulente år, placerer sig dog omkring landsgennemsnittet.

Målt over omkring 125 spørgsmål fordelt på akut indlagte, planlagt indlagte og planlagte ambulante patienter placerer Sygehus Sønderjylland sig under regionens gennemsnit på omkring 100 spørgsmål, mens sygehuset ligger over gennemsnittet på cirka 20 spørgsmål.

Fremskridt

Der er dog fremskridt at spore flere steder. Blandt andet er det trods uroen lykkedes at rekruttere et stort antal speciallæger, der er helt afgørende for, at sygehuset kommer på spor. Samtidig er der stor opbakning til ledelsen blandt de ansatte.

Peter Fosgrau mener, at arbejdsmiljøproblemerne nogle steder også påvirker resultatet med patienttilfredsheden.

- Der er jo en kobling, så hvis man føler sig presset i sit arbejde, så får man måske ikke lige sagt det, som patienten berettiget forventer, siger sygehusdirektøren, der understreger, at målet er klar forbedring.

- Vi vil i top, men det tager tid. Vi havde håbet, at vi lå signifikant over landsgennemsnittet nu, men ambitionen er så, at det sker næste år. Nu kan jeg være glad for at være en del af en region, hvor vi kan lære af naboerne, siger Peter Fosgrau med henvisning til, at både Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt placerer sig godt i målingen af tilfredsheden.

Sygehuset kan god glæde sig over, at de fødende generelt giver sygehuset pæne tilbagemeldinger. Patienterne placerer således sygehuset enten omkring landsgennemsnittet eller over på de målte parametre.