Sygehus sætter ambitiøse mål for bedre trivsel

- Vi har lavet mere end 20 spotmålinger af arbejdsmiljøer på forskellige afdelinger, og de viser klare forbedringer. Det samme oplever vi, når vi taler med arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, siger Peter Fosgrau, som understreger, at målet længere frem i tiden er at nå op på niveau med de øvrige sygehuse og gerne over.

Administrerende direktør Peter Fosgrau, der har stået i spidsen for sygehuset siden januar 2017, mener, at målene er realistiske. - Hvis vi får under 70, er det en skuffelse. Men så arbejder vi selvfølgelig videre med tingene. Jeg tror nu meget på, at vi nok skal få minimum 70.

Region Syddanmark foretager over efteråret en stor undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt alle ansatte. De skal besvare en række spørgsmål om tilfredsheden med deres trivsel, arbejdsopgaver, ledere med videre. Resultaterne bliver offentliggjort i november. Ikke alle enheder deltager hvert år. I år deltager alle enheder. Det skete sidst i 2016. Dengang scorede regionshuset inklusiv satellitter 76, mens Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt scorede 74. Psykiatrien og de sociale centre fik 73, mens Sydvestjysk Sygehus fik 72. Sygehus Sønderjylland lå med 67 klart lavest. I alt havde 22.694 medarbejdere mulighed for at deltage i undersøgelsen. 18.120 valgte at svare, hvilket gav en svarprocent på 80. I undersøgelsen skulle medarbejderne på en skala fra et til syv angive, hvor enige de var i en række forskellige udsagn.

Forventning

Både ledelse og ansatte ser frem til resultatet af tilfredshedsundersøgelsen med stor spænding.

- Den viser, om alt det arbejde, som direktionen, de mange ansatte og afdelingsledelserne har gjort, har virket. Så det er en slags eksamen, hvor vi kan se, om vi er på rette vej, siger Peter Fosgrau.

Avisen har afdækket, at flere afdelinger med store problemer med arbejdsmiljøet sidste år fik påbud fra Arbejdstilsynet. Det konstaterede flere steder et dårligt psykisk arbejdsmiljø, og at patienterne ikke fik den behandling, de burde. Flere steder var patientsikkerheden direkte i fare, mente ansatte.

Sygehuset ansatte på den baggrund 20 ekstra personer inden for plejeområdet til de medicinske afdelinger i Sønderborg og Aabenraa samt i Den Fælles Akutmodtagelse i Aabenraa.

Sygehuset har siden sidste år indført en ny organisationsstruktur med flere læger i ledelsen på de enkelte afdelinger. Samtidig er de blevet en større del af det kliniske arbejde, hvilket ifølge Peter Fosgrau er blevet meget positivt modtaget blandt de ansatte.

Sygehuset har også formået at tiltrække en række ekstra speciallæger. Det har givet mere ro i dagligdagen og skal på sigt reducere udgifterne til vikarer, har direktøren tidligere påpeget.

Peter Fosgrau understreger, at arbejdet med de ansattes trivsel har været en topprioritet.

- Det har været et strategisk mål i en dyb erkendelse af, at hvis ikke de ansatte trives, så har man problemer med at drive et sygehus, påpeger sygehusdirektøren, som glæder sig over, at én af de tre nominerede til regionens arbejdsmiljøpris, der uddeles torsdag, er fra Sygehus Sønderjylland. 10 ud af 32 forslag er kommet fra det sønderjyske sygehus.