Sygehus på charmetur på Christiansborg: Vil uddanne læger i Esbjerg

Sygehuset i Esbjerg er under ombygning. Om få år skal sygehuset gerne tage imod de første kandidatstuderende i tæt samarbejde med SDU, som gerne vil have en kandidatuddannelse i medicin til Esbjerg. Arkivfoto: Chresten Bergh

Udvalg i Folketinget fik besøg af repræsentanter fra regionen, sygehuset i Esbjerg og Syddansk Universitet. Her forsøgte parterne at argumentere, hvorfor der bør etableres en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg.

Sundhed: En delegation fra Region Syddanmark, Syddansk Universitet (SDU) og Sydvestjysk Sygehus fremlagde tirsdag deres budskaber om nødvendigheden i at sikre læger nok i Vestjylland ved hjælp af en nyetableret kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg. Det skete over for beslutningstagerne fra Folketingets Forsknings- og Uddannelsesudvalg på Christianborg, hvor de jyske og fynske gæster havde fået foretræde. Før jul præsenterede de et ønske om, at læger, som har taget deres bacheloruddannelse i medicin på SDU i Odense, inden for få år skal kunne tage de sidste tre år på kandidaten på SDU i Esbjerg i tæt samarbejde med Sydvestjysk Sygehus. På mødet i København gentog delegationen argumentet om, at det vil øge muligheden for at fastholde de yngre læger, hvis de bor i området under uddannelsen og allerede dér skaber kontakter på Sydvestjysk Sygehus. Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), der var en del af delegationen, henviser til, at det er lykkedes Region Nordjylland at fastholde størstedelen af lægerne i området, efter at universitetet i Aalborg nu udbyder medicinuddannelsen. Ifølge regionsrådsformanden blev forslaget mødt af velvilje på Christiansborg.

Sagen kort Region Syddanmark og Syddansk Universitet (SDU) lagde i december billet ind på at etablere en kandidatuddannelse i medicin på SDU Esbjerg. Det skal ske i tæt samarbejde med Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg



Uddannelsesforslaget går på at øge optaget på SDU med 50 studerende. Kandidatuddannelsen skal i bedste fald begynde i 2022, således de studerende, der begynder på bachelor-delen på SDU i Odense i 2019, fra 2022 kan videreuddanne sig fra Esbjerg.



I januar skrev forsknings- og uddannelsesministeren og sundhedsministeren, at "et uddannelsesspor på medicinuddannelsen i Esbjerg indeholder interessante perspektiver i forhold til lægedækning i de sydlige og vestlige dele af landet".

Nyt miljø Ole Skøtt, dekan på Det Sundhedsfaglige Fakultet på SDU, fik også indtryk af et positivt udvalg. - Der var ikke nogen, der sagde noget negativt om forslaget, forklarer han. Et medlem spurgte ind til rekrutteringen af undervisere. Ifølge dekanen er der flere professorer og lektorer på de tre store sydjyske sygehuse at rekruttere blandt. - Men vi skal have bygget et helt forskningsmiljø op. Det mener jeg bestemt godt kan lade sig gøre, siger Ole Skøtt, som påpeger, at der er flere år at løbe på. Der vil - i tilfælde af positivt tilsagn fra Christiansborg - formentlig først blive uddannet læger fra Esbjerg i 2022, da der vil være tale om bachelorstuderende fra Odense, som begynder i 2019.