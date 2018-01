Sygehus-kaos fortsætter: Patienter svigtes

Tre afdelinger på Sygehus Sønderjylland har fået i alt fem påbud, der viser, at personalet må leve med voldelige patienter og en dagligdag så presset, at de må lade patienter i stikken. Sygehusledelsen sætter nu ekstra millioner af til flere hænder.

Tilstand: Et år efter at hele direktionen på Sygehus Sønderjylland blev fyret efter lang tids problemer med dårligt arbejdsmiljø, er problemerne på sygehuset langt fra forbi. Arbejdstilsynet var før jul på besøg på fire afdelinger på sygehuset i Aabenraa. Tre afdelinger har fået tilsammen fem påbud. Ifølge tilsynsrapporter, som avisen har fået aktindsigt i, er ansatte kørt fuldstændig i sænk på flere afdelinger, hvor de må lade patienter i stikken med store konsekvenser til følge. Samtidig er de plaget af vold og trusler fra patienter og pårørende. Efter besøg og samtaler på den Fælles Akut Modtagelse (FAM) oplister tilsynet en lang række punkter, hvor ansattes travlhed går ud over patienterne. Det kan eksempelvis være, at man "ikke kan se udviklingen i fatale værdier, hvilket kan føre til, at patienter bliver meget dårlige og ender på intensiv. Der er blevet givet dobbeltmedicin grundet manglende dokumentation, hvilket kan have fatale konsekvenser ved visse medicintyper." Det bliver også beskrevet, at nogle ansatte ikke føler sig klædt på til de opgaver, de skal udføre, medicin bliver ikke givet og fejl bliver ikke dokumenteret.

Sagen kort Sygehus Sønderjylland har været igennem en yderst turbulent periode.I slutningen af 2016 afdækkede JydskeVestkysten, at en række afdelinger var præget af dårlig kemi mellem ledelse og ansatte, alt for stort arbejdspres, højt sygefravær og manglende tid til patienterne. Samtidig havde de ansattes tillid til direktionen gennem flere år været meget lav. Blandt årsagerne til problemerne var den centerstruktur, som ifølge ansatte gav for lang afstand til ledelsen, som samtidig ikke havde tilstrækkelig føling med dagligdagen på klinikkerne, lød det.Den 4. januar 2017 blev den tre mand store direktion fyret. En ny trådte til og i maj 2017 viste en større analyse, at centerstrukturen havde været en stor fiasko. Direktionen besluttede at indføre en mere flad struktur, hvor lægerne i ledelsen i højere grad skal være en del af den kliniske behandling i dagligdagen.

Vold og trusler Situationen er lige så alvorlig på afdelingen for medicinske sygdomme. Her er ansatte, der "vågner om natten og tænker på arbejde, og om der er noget, man har glemt", og nogle, der møder syge ind på arbejde, fordi de ved, at kollegerne har så travlt. Tilsynet konstaterer blandt mange patientsvigt, at antibiotika ikke bliver givet til tiden, hvilket fører til forlængelse af infektion og indlæggelse. Parkinson-patienter får heller ikke deres medicin i det omfang, de skal. "Det betyder, at patienten bliver meget dårlig, og Parkinson forværres", skriver tilsynet. Både FAM, den medicinske afdeling samt den kirurgiske afdeling har også fået et påbud, der skal sikre, at ansatte ikke udsættes for vold og trusler. På den kirurgiske afdeling må ansatte blandt meget stå model til spark, spyt og kast med afføring. Tilsynet konkluderer, at afdelingens forebyggende arbejde ikke er tilstrækkeligt.Tillidsrepræsentanter på sygehuset kalder situationen dybt, dybt alvorligt.