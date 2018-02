Sygehus har ansat masser af nye læger trods uro

Mens Sygehus Sønderjylland har været igennem et yderst turbulent 2017, er det lykkedes at rekruttere netto 23 læger. Sygehusdirektør påpeger, at det på længere sigt vil nedbringe de meget høje vikarudgifter.

Nyt: 23 i plus. Det er bundlinjen på Sygehus Sønderjylland, når regnestykket over ansatte læger gøres op fra januar til november sidste år. Her er der netto kommet 11 afdelingslæger og 12 overlæger til. Det er sket i en ellers yderst turbulent periode, hvor det sønderjyske sygehus i januar sidste år fik en helt ny direktion, da den tidligere blev fyret. Det skete efter flere års uro med dårlig trivsel og lav tillid fra de ansatte til den daværende direktion. Administrerende direktør Peter Fosgrau glæder sig over de mange nyansættelser, som der er hårdt brug for på flere afdelinger. Blandt andet skal de nedbringe de meget store udgifter til vikarer. Fra 2013-16 brugte sygehuset 77 millioner kroner på vikarer i form af speciallæger. Det var markant mere end landsdelens øvrige sygehuse. Trods et mål om et fald i 2017 endte det alligevel med udgifter på 20,6 millioner i årets første 11 måneder mod 14 millioner i samme periode i 2016. Ifølge sygehusdirektøren er fastansatte noget billigere end vikarer og vil medvirke til at skabe en langt bedre kontinuitet i arbejdet.

Sagen kort Sygehus Sønderjylland har knap 3000 ansatte. Sygehuset har været igennem et par turbulente år med uro og mistillid mellem den tidligere direktion og ansatte. Det skyldtes blandt andet den opdeling i centre, som blev droppet sidste år af den nytiltrådte direktion.Der er nu indført en mere flad struktur med flere læger i ledelserne, som i højere grad også er en del af det daglige kliniske arbejde.

Danske og udenlandske Peter Fosgrau påpeger, at vikarudgifterne ikke nødvendigt falder lige med det samme trods de mange nyansættelser. - Vi sørger for, at de nye ikke straks får en masse ekstravagter. Anvendelsen af vikarer reduceres, efterhånden som vagterne dækkes med fastansatte. Så længe, der er flere vagter, end vores fastansatte medarbejdere, kan dække bruger vi vikarer. Først når der er fastansatte nok til at dække vagterne, vil vikarudgifterne falde, siger direktøren. Blandt de mange nye læger er der flere tidligere ansatte. Som JydskeVestkysten tidligere har fortalt, rejste en række læger fra det sønderjyske sygehus i årene op til kulminationen på uroen: fyringen af direktionen i januar 2017. Flere af dem var bosat i Sønderjylland, men valgte at tage til eksempelvis Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital. Nu er flere tilbage i Sønderjylland. Ifølge Peter Fosgrau er der både danske og udenlandske læger, erfarne og yngre læger.