Sygehus er stadig et stykke fra mål om lavere sygefravær

Sygefraværet på Sygehus Sønderjylland er faldet en smule, men er stadig det højeste blandt regionens fire sygehusenheder. Samtidig er man et stykke fra målsætningen. Direktør påpeger, at pilen peger i den rigtige retning og tror, at fraværet vil falde yderligere.

Personale: Det går den rigtige vej, men ved årets udgang må Sygehus Sønderjylland erkende, at det heller ikke bliver i 2017, at sygehuset når målsætningen om et sygefravær på 3,9 procent.

Ifølge regionens tal for årets første 11 måneder har det sønderjyske sygehus med 4,3 procent det højeste sygefravær blandt regionens fire somatiske sygehusenheder. OUH placerer sig tæt ved med 4,2, mens Sygehus Lillebælt ligger på 4,0. Sydvestjysk Sygehus har med blot 3,5 procent det absolut laveste fravær.

Gennemsnittet i Region Syddanmark er 4,1.

Ifølge administrerende direktør på Sygehus Sønderjylland Peter Fosgrau siger sygehusets egne tal 4,2 procents fravær indtil nu. Et fald på 0,1 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Det er særligt det lange sygefravær på 29 dage eller mere, der er faldet. Sygehus Sønderjylland har i flere år været udfordret af et dårligt psykisk arbejdsmiljø og stort arbejdspres på flere afdelinger. Det påvirker også sygefraværet, påpeger direktøren, som mener, at et forbedret arbejdsmiljø også vil få en positiv effekt på sygefraværet.

- Vi ved, at arbejdsmiljøet spiller ind på sygefraværet. Hvis man er ked af at gå på arbejde, kan det have en betydning for sygefraværet, mener Peter Fosgrau.