Sygehus brugte 200.000 kroner på charmeoffensiv over for unge læger

To busser fyldt med medicinstuderende fra Aarhus Universitet og SDU i Odense var i 2017 til temadag på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Her fik de et indblik i livet som læge på sygehuset. Med i pakken var også middag og overnatning. Sygehusdirektør mener, at pengene var godt givet ud. Arkivfoto: Ulrik Pedersen