Sygehus Sønderjylland mangler nu kun at efterkomme et påbud fra Arbejdstilsynet, som sidste år konstaterede mange alvorlige fejl på sygehuset. Forude venter nu opfølgende besøg fra tilsynet.

Sag: Efter massivt fokus på en række afdelinger, hvor arbejdsmiljøet har haltet i alvorlig grad, er der udsigt til, at Sygehus Sønderjylland snart er af med sin sidste sure smiley. Efter at JydskeVestkysten havde afdækket store problemer med mistrivsel på en række afdelinger i slutningen af 2016, blev direktionen fyret få dage inde i 2017. Arbejdstilsynet, som ikke havde været på besøg i flere år, satte derefter ind på sygehuset i både Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Flere afdelinger fik påbud, fordi ansatte var ekstremt pressede og var udsat for vold og trusler. Flere ansatte fortalte til tilsynet, at de måtte lade patienter i stikken. I alt blev der givet 10 påbud i Sønderborg og 12 i Aabenraa. Alle påbud i Sønderborg er nu efterkommet, og den grønne smiley er generhvervet. Tilsynets besøg i Tønder gav ikke anledning til anmærkninger, så tilbage står det påbud, som Den Fælles Akutmodtagelse (FAM) i Aabenraa fik i december sidste år, og som skal efterkommes senest den 1. november.

Sagen kort Arbejdstilsynet var i 2017 på besøg på Sygehus Sønderjyllands tre matrikler, efter at JydskeVestkysten havde afdækket store problemer med dårligt arbejdsmiljø, lederflugt og højt sygefravær.



I foråret 2017 var Arbejdstilsynet på besøg på flere afdelinger i Sønderborg. Her var der kritik af forholdene omkring det psykiske arbejdsmiljø. Det blev beskrevet, at flere afdelinger var præget af en stor arbejdsmængde og tidspres samt uklare krav i arbejdet. På en afdeling var der også problemer med mobning.



I efteråret blev fire afdelinger i Aabenraa besøgt. Tre afdelinger fik tilsammen fem påbud. Det drejede sig om kirurgisk afdeling, medicinsk afdeling og den Fælles Akut Modtagelse (FAM). Ifølge tilsynsrapporter, som avisen fik aktindsigt i, var de ansatte kørt fuldstændig i sænk på de to sidstnævnte afdelinger, hvor de måtte lade patienter i stikken med store konsekvenser til følge. Det blev beskrevet i rapporterne, at patientsvigtene medførte længere indlæggelse, generel forværring af sygdomme og i værste fald døden. På alle tre afdelinger var de ansatte plaget af vold og trusler fra patienter og pårørende. Sygehuset skulle derpå udarbejde handleplaner for, hvordan sygehuset ville forbedre forholdene.



Arbejdstilsynet havde intet at udsætte på forholdene i Tønder, da det fik besøg.



Styrelsen for Patientsikkerhed besøgte også flere afdelinger på sygehuset i efteråret 2017 og konstaterede ingen alvorlige fejl og mangler.

Hård sommer Akutmodtagelsen har dog over sommeren været præget af store problemer som følge af mange ubesatte sygeplejestillinger. Afdelingen i Sønderborg aflastede Aabenraa for syv ud af 38 modtagepladser for at mindske presset på personalet. Ordningen stod på indtil slutningen af august og gav den ønskede effekt, så FAM i Aabenraa fik ro til at få ansat plejepersonale i de ledige stillinger, forklarer administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau. Arbejdstilsynet gav oprindelig FAM frist til at efterkomme påbuddet vedrørende alt for stor arbejdsmængde og tidspres til 1. september. Sygehus Sønderjylland søgte to måneders udsættelse for at sikre tilstrækkelig tid til at se effekten af dets handleplan. Det imødekom Arbejdstilsynet. Sygehuset har lavet en handleplan, der blandt andet indeholder øget personalenormering, forskydning af vagter for at give bedre overgange mellem dagvagt til aftenvagt, en ekstra afdelingssygeplejerske og jævnlige timeouts, hvor opgaver prioriteres og belastningen af den enkelte teams udjævnes, forklarer Peter Fosgrau. Sygehuset samarbejder med Arbejdsmiljøcentret, som i begyndelsen af oktober gennemfører medarbejderinterviews og derefter giver sin vurdering til Arbejdstilsynet. - Vi forventer bestemt, at vi har efterkommet påbuddet indenfor fristen den 1. november, lyder det fra sygehusdirektøren.