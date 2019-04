Syge efter østerssafari: Kendt komiker og ni andre ramt

Komikeren Leif Maibom og ni andre er blevet ramt af sygdom efter at have spist rå østers fra en østerssafari påskelørdag. Folketingspolitikeren Benny Engelbrecht (S) fik østers fra samme tur, men han tilberedte sine og slap uden om sygdom.

- Vi spiste dem naturel, som man siger. Dagen efter var der ikke noget, men mandag skulle min kone og jeg på wellness-ophold. Vi tjekkede ind ved middagstid, gik direkte i seng og lå der i et døgn. Vi var lige nede for at se restauranten og smage på en forret, men det blev ikke til mere end det, for vi var simpelthen for syge, siger Leif Maibom, der dog har fået det bedre siden mandag.

Sygdom: JydskeVestkystens journalist i Sønderborg Holger Jepsen og fire af hans familiemedlemmer brugte deres påskelørdag på at samle østers ud for Rømø i Vadehavet. De var på østerssafari med firmaet Sort Safari, vejret var godt, og østers var der nok af. Da Holger Jepsen kom hjem fra turen, forærede han nogle af dem til sine bekendte.

Rimeligt at vide

Holger Jepsen var den eneste i sin flok, der undgik sygdommen, selvom han også spiste de rå østers. Resten af familien har været hårdt ramt.

På østerssafarien havde guiden fortalt, at Holger Jepsen og hans familie befandt sig i det reneste område af Vadehavet, og at der i over ti år ikke havde været nogen meldinger om sygdom.

Han har derfor sendt en mail til Sort Safari for at oplyse om, at der - med Leif Maiboms selskab - i hvert fald er ti, der er blevet syge som følge af rå østers fra safarituren påskelørdag.

- Der er flere, der går rundt derude og samler østers selv, og det kan være, at de ikke er klar over risikoen. Det er kun rimeligt, at folk får at vide, at det kan ske, og at der er nogen, der er blevet syge af rå østers fra det område, siger Holger Jepsen.

Han understreger, at guiden på østerssafarien umuligt kunne have vidst, at de ville blive syge. Det er nemlig ikke muligt at kigge ind i østers.