Sygdom tvang Frank til at flytte fra sin kone: Hør dem fortælle om kampen mod demens

Frank Holst er ekstremt aktiv og har blandt andet gennemført en ironman. Derfor troede han i lang tid heller ikke på, at han var syg, og selvom lægerne nu er sikre på, at han lider af demens, har Frank valgt at beholde håbet om, at det hele måske bare er en fejl. Oplev ham og konen Anja fortælle om kampen mod demens 15. august i Askov. Arkivfoto: Martin Ravn

Frank og Anja Holst kæmper for at holde sammen på familien, efter Frank er blevet ramt af en sjælden form for demens. Hør dem fortælle deres historie til et gratis JV Direkte-arrangement på Askov Højskole 15. august.

Oplevelse: Hans arme, ben, skuldre og hukommelse er begyndt at svigte, og han har været nødt til at flytte fra sin kone og børn for at holde sammen på familien. 57-årige demensramte Frank Holst fra Vejen mærker i den grad følgerne af den sjældne form for demens, som han fik diagnosticeret i marts efter knap to års søgen på svar efter, hvorfor hans krop og hoved var begyndt at svigte. En demensform, der kaldes lewy body demens, og som også kaldes atypisk parkinson, da den kendetegnes ved symptomer fra både parkinson og demens. JydskeVestkysten har siden februar i en række artikler fulgt Frank og hans familie i kampen mod sygdommen, og nu får du også mulighed for at komme helt tæt på en familie, som igennem to år har kæmpet med de mange problematikker og tabuer, som følger med alvorlig sygdom.

Mødet med Frank og Anja Holst finder sted 15. august klokken 16:30-18:00 på Askov Højskole, Maltvej 1, 6600 Vejen.



Der er gratis adgang for alle.



Tilmelding til arrangementet sker via nembillet.dk.



Du kan læse artiklerne om Franks kamp mod demens og Anjas dagbog om livet som pårørende på jv.dk.

Foto: Martin Ravn Franks kone, Anja Aalund Holst, har gennem hele perioden skrevet dagbog, hvor hun har givet JydskeVestkystens læsere et indblik i, hvordan det er at være gift med en mand, der pludseligt bliver ramt af demens. Arkivfoto: Martin Ravn.

Torsdag den 15. august fra klokken 16:30 kan du nemlig opleve Frank og Anja Holst til et JV Direkte-arrangement, hvor de vil fortælle om deres kamp mod demens, og de mange svære beslutninger familien har truffet for at forsøge at bevare kærligheden. Arrangementet finder sted på Askov Højskole og er blevet til i et samarbejde mellem højskolen og JydskeVestkysten. Anja og Frank Holst vil blive interviewet af journalist Mathias Overgaard fra JydskeVestkystens nyhedsredaktion, og der vil også være rig mulighed for at stille spørgsmål. Derudover kommer socialrådgiver Lea Munk Staugaard fra Parkinsonforeningen også og fortæller, hvordan familier kan komme helskindet gennem alvorlig sygdom. Parkinsonforeningen hjælper blandt andet danskere, der ligesom Frank lider af lewy body demens.