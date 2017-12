Sydvestjyske smagsoplevelser hitter som aldrig før

- Vi har at gøre med en gruppe meget dygtige håndværkere og ildsjæle. Det, Sydvestjyske Smagsoplevelser hjælper med, er at skabe et rum og et netværk, hvor de lokale producenter kan mødes direkte med aftagerne, og en platform hvor vi kan dyrke fortællingen om, at vi har noget unikt i vores område, siger han.

Mad: Fra skummede, humlede fadøl hos Ølgod Bryghus i nord til velsmagende traditioner i syd hos Højer Pølser. Interessefællesskabet Sydvestjyske Smagsoplevelser kommer hele vest- og Sydjylland rundt med en sand palette af dufte, smage og oplevelser. De sidste seks år har lokale producenter, restauranter og specialbutikker lagt sig i selen for at fremme bevidstheden om sydvestjyske kvalitetsfødevarer og kulinariske oplevelser. Siden er interessefællesskabet vokset fra 30 til cirka 145 medlemmer.

Den gode fortælling

Ifølge Jon Fuglsang, madsociolog hos professionshøjskolen Metropol, er det at have en stærk, lokal fortælling ekstremt vigtig for de lokale producenter:

- Det, at man har en stærk, lokal fødevareklynge, er enormt vigtigt. Derfor er det også vigtigt, at man ikke ser naboen som en konkurrent, men som en medspiller i det store billede. Jo flere, der fortæller den gode historie, jo bedre er det. Gode eksempler på, hvor det er lykkedes, er for eksempel Thy og Bornholm.

Og den fortælling, mener Knud Hjortlund Hansen, er godt på vej i Sydvestjylland:

- Sydvestjyske Smagsoplevelser er en succes, fordi det er lykkedes at få så mange til at arbejde sammen. Selvom de er konkurrenter, så er alle klar over, at sammen er vi stærkere, siger han.