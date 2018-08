Esbjerg. Men hjælp fra A. P. Møllerfonden kan Region Syddanmark påbegynde opførelsen af en helikopterlandingsplads, der skal placeres på toppen af bygningerne på Sydvestjysk Sygehus.

Landingspladsen, der skal sikre at kritisk syge og svært tilskadekomne kan flyves direkte til sygehusets behandlingsfaciliteter, forventes at kunne stå færdig til efteråret 2019.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal giver et beløb på 10 mio. kr. til betaling af selve helikopterlandingspladsen på sygehuset, og dermed tyder alt på, at projektet kan realiseres.

Regionen skal betale alle tilpasninger, tilslutninger og forstærkninger af bygningerne.

Regionens del af projektet drøftes på det kommende møde i regionens anlægs- og innovationsudvalg, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

- Jeg vil gerne sige tak til A. P. Møller Fonden for de mange penge. Det er super godt for Sydvestjysk Sygehus. En helikopterlandingsplads på sygehuset vil gøre det til et fuldt bestykket akutsygehus. Hvert minut tæller, når vi har med alvorligt syge at gøre. Derfor kommer landingspladsen på taget af sygehuset til at gøre en stor forskel, siger Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i pressemeddelelsen.

Som det er i dag, flyves kritisk syge patienter fra den sydvestlige del af regionen ofte til akutsygehusene i Kolding, Aabenraa eller Odense, så formålet med at etablere en heliport på Esbjerg Sygehus er at sikre en kortere transport, så patienterne kan komme hurtigere i behandling.

Placering på den gamle sengebygning

Ifølge ideoplægget placeres helikopterlandingspladsen ovenpå den gamle sengebygning på sygehuset, og der etableres en såkaldt traumerute, så patienterne hurtigt og sikkert kan transporteres fra landingspladsen til sygehusets fælles akutmodtagelse.

Ifølge forslaget opføres landingspladsen med en diameter på 28,6 meter og en bæreevne, der betyder, at den kan modtage både de mindre akutlægehelikoptere og forsvarets noget større redningshelikoptere.