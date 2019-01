Sydvestjysk Brand: Svært at nedbringe kørslerne til blinde alarmer

Hvert år kører Sydvestjysk Brandvæsen ud til flere hundrede blinde alarmer. Brandfolkene ser det som en arbejdsopgave og ikke et problem, og det er svært at nedbringe antallet af blinde alarmer, lyder det.

Beredskab: Brandbilens hylende sirene trænger igennem selv den højeste bilradio, og alle trafikanterne parkerer pænt i rabatten for at gøre plads til beredskabet.

Situationen er ikke usædvanlig i Danmark, men det er langt fra hver gang, brandvæsenet rykker ud med bulder og brag, at der reelt er en brand at slukke.

Sydvestjysk Brandvæsen, som dækker Esbjerg, Fanø og Varde kommuner rykkede i alt ud til 1157 alarmer i 2017. Heraf var 429 af dem blinde alarmer - alarmer der afgives utilsigtet eller i god tro, uden at der er brand eller overhængende fare for brand, eller hvor der ikke er sket nogen anden skade, som kræver eller kunne have krævet redningsberedskabets indsats.

Det er flere end én per dag, og 394 af de 429 alarmer kom fra såkaldte ABA-anlæg, som er automatiske brandalarmeringsanlæg.

- Det er svært at nedbringe antallet, da der hvert år bliver installeret mange nye anlæg. Antallet af anlæg stiger hvert år, og vi får ofte fejlalarmerne på de nye anlæg, siger Kjeld Tauman, viceberedskabschef i Sydvestjysk Brandvæsen.