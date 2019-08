Sydtrafik spænder youtuber for vognen for at få bedre stemning i busserne

Popmusikeren Eiqu har lavet en sang og en musikvideo, som skal opmuntre syddanske buspassagerer til at gøre livet til en fest for hinanden - med "De gode ting".

Syddanmark: Nogle former for adfærd hos medpassagerer kan gør det surt for andre i bussen - og det vil Sydtrafik sætte fokus på med en ny kampagne. Men de løftede pegefingre er pakket væk, og i stedet skabes der god stemning i bussen med en ny sang lavet af youtuberen Eiqu Miller. "De gode ting", hedder den.

"Vis hensyn - Vi vil huske dig for de gode ting" - lyder kernebudskabet i trafikselskabets nye adfærdskampagne, som på en indirekte og positiv måde vil give et bud på, hvordan den daglige bustur bliver rar for alle. Den er lavet efter ønske fra Sydtrafiks chauffører, som vil have fokus på uønsket adfærd i busserne.

Kampagnen består blandt andet af en sang med tilhørende musikvideo, som er udviklet specielt til Sydtrafik af Eiqu Miller, der har over 240.000 følgere på sin YouTube kanal, hvilket placerer ham i top ti af danske youtubere. Til daglig hedder han Anders Møller, og han har tidligere samarbejdet med Sydtrafik om en synlighedskampagne rettet for samme målgruppe.