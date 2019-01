Blandt andre Kvinfo mener, at der skal gøres mere for at flere voldtægsforbrydere bliver straffet. Arkivfoto

De to syd- og sønderjyske politikredse har svært ved at konvertere sigtelser for voldtægt til tiltaler. Kun mellem 15 og 25 procent af sigtelserne ender med tiltale, og ifølge Amnesty International er der nærmeste straffrihed, når det gælder voldtægt. Politiet har svært ved at genkende tallene, men erkender, at voldtægter er svære at bevise.

Voldtægt: I de to syd- og sønderjyske politikredse ender langt de færreste voldtægtssigtede i retten. Hos Sydøstjyllands Politi er det 25 procent af sagerne, der i løbet af de seneste fem år er endt med tiltale, mens det i Syd- og Sønderjyllands Politi kun er 15 procent af de sigtede, der er rejst tiltale imod. I 2018 var det således 6 ud af 83 sigtede, der endte med tiltale. Det er landets laveste frekvens. Hos Sydøstjyllands Politi understreger man, at voldtægtssager tages alvorlig, men man er alligevel ikke overrasket over, at de fleste sager ender uden tiltale. Det er nemlig meget svært at bevise skyld i den slags sager, mener politikredsens chefanklager, Michael Møller Hansen. - Vi tager voldtægtssager meget alvorligt, men det er ofte svært at føre bevis i disse sager. Og det er også vigtigt for os, at ingen uskyldige bliver ramt. Der findes mange eksempler på sager, hvor der helt sikkert er sket noget grænseoverskridende for den ene part, men hvor der ganske enkelt ikke er tale om voldtægt i straffelovens forstand, siger han. Hos Syd- og Sønderjyllands Politi mener man ikke, at man kan regne med forholdet mellem sigtelser og tiltaler. De to tal indikerer to forskellige ting, lyder kritikken. Men når det er sagt, er man enig i, at voldtægtssager kan være svære at følge til dørs, da de er sværere at bevise end eksempelvis voldssager.

Om sigtelser og tiltaler for voldtægt JydskeVestkysten sammenholder antallet af sigtelser fundet på politiet hjemmeside med antallet af tiltaler fundet på anklagemyndighedens side. Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er det svært at sammenligne de to tal. Politiets egen hjemmeside anbefaler dog den fremgangsmåde, som JydskeVestkysten har fulgt.



Syd- og Sønderjyllands Politi:



Sigtelser i voldtægtssager 2015-2018: 276



Tiltaler i voldtægtssager 2015-2018: 44



Andel i procent: 15,9



Sydøstjyllands Politi:



Sigtelser i voldtægtssager 2015-2018: 184



Tiltaler i voldtægtssager 2015-2018: 46



Andel i procent: 25

Højere ambitioner Kvinfos direktør, Henriette Laursen, giver politiet ret i, at det ikke er nemt at føre voldtægtssager. Men hun mener, at flere sigtelser burde føre til tiltale. - Ofrene bliver efterladt i en situation, hvor deres ret til kropslig og seksuel integritet og frihed ikke i realiteten bliver beskyttet af staten. Samtidig er der for lidt støtte og opfølgning, som meget let enten giver ofrene følelsen af, at de ikke bliver troet på, eller efterlader dem med skammen og en fornemmelse af, at det nok var deres egen skyld, siger hun.

Noget nær straffrihed Og Amnesty International er enige i kritikken. De anerkender, at der i løbet af de seneste år er sket store fremskridt på området, men forlanger alligevel, at der bliver skredet til handling. - Realiteten er fortsat, at der hersker noget nær straffrihed for voldtægt i Danmark i dag. Vi arbejder målrettet for en bedre beskyttelse af voldtægtsofre, og det arbejde begynder med en ændring af den danske voldtægtslovgivning, så det klart fremgår, at sex skal være frivilligt. Er det ikke frivilligt, så er det voldtægt, siger Helle Jacobsen, programleder i Amnesty Danmark, der ligesom Kvinfo og en række politiske partier arbejder på at indføre samtykke ved sex. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på voldtægtslovgivningen. For nylig viste en undersøgelse, at 49,1 procent af danskerne støtter sådan en lovændring.