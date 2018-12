Sydjyske sygehuse får flere topplaceringer for behandling

I alt får sygehuse i Syd- og Sønderjylland 12 førstepladser på Dagens Medicins nye måling. Særligt sygehuset i Sønderborg ligger i top, når det gælder behandling på en række områder. Både sygehuset i Aabenraa og Kolding tager dog et stort dyk nedad på listen over sygehusenes samlede præstationer.

Måling: Et højt fagligt niveau inden for en række specialer og et markant fald for to sygehuse på listen over landets bedste sygehuse.

Det er konklusionen for Syd- og Sønderjylland på Dagens Medicins årlige rangliste over sygehusene.

På plussiden er der topplaceringer til 12 afdelinger ud af 70 behandlings- og diagnoseområder. Flere førstepladser er delte, og dermed er der i alt 93 vindere. For både sygehuset i Aabenraa og Kolding er der tale om et markant fald på listen over henholdsvis de bedste mindste og de bedste mellemstore sygehuse. De går begge fra en fjerdeplads til en ottendeplads ud af henholdsvis 12 og 15 sygehuse. Sønderborg rykker fra nummer fire til nummer tre, mens Esbjerg går fra en syvendeplads til en femteplads.

Samlet er Sygehus Sønderjylland, hvor Aabenraa og Sønderborg hører under, gået frem siden 2016, hvor det blev til henholdsvis en 9. og en 13. plads. Dengang blev Kolding nummer fire over de mellemstore sygehuse, mens Esbjerg blev nummer 11.

Ranglisten sker på baggrund af tal fra kvalitetsdatabaser samt patienternes vurdering af deres oplevelser på sygehusene. Vurderingerne vægter med 90 procent fra kvalitetsdatabaser og ti procent fra patienternes oplevelser.