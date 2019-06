Sydjyske borgmestre glæder sig over udsigt til flere uddannelser

Syd- og Sønderjylland: Den politiske aftale mellem rød blok lægger op til en geografisk spredning af uddannelser i hele landet for at gøre op med centraliseringen af Danmark.

Rød blok vil med aftalen "Retfærdig retning for Danmark" sikre uddannelser i hele landet og sørge for, at de lukningstruede VUC'ere - som for eksempel VUC Syd - kan fortsætte. Til gengæld bliver udflytning af statslige arbejdspladser ikke taget i spil i kampen mod centralisering.

Og denne prioritering er helt rigtig, mener flere af landsdelens borgmestre.

- Jeg har selv været talsmand for, at vi får flere uddannelser fordelt i landet, og det håber jeg klart, at en ny regering vil arbejde for. Det vil uden tvivl styrke vores landsdel, siger Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune.

Også Kolding Kommunes borgmester, Jørn Pedersen (V) og Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen (S) bakker op om, at uddannelserne spredes over hele landet.

- Jeg synes, det er helt rigtigt at fokusere på uddannelser og placere dem strategisk rigtigt rundt i Danmark. Vi ser, at styrkelsen af universitetsafdelingen i Esbjerg og Sønderborg for alvor kan være med til også at trække erhvervsudvikling til, fordi der er brug for arbejdskraften, siger Erik Lauritzen.