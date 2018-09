Sydjysk samarbejde skal bane vejen for mere kvalificeret arbejdskraft

Mangel på kvalificeret arbejdskraft var i fokus, da Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland afholdt dets årlige beskæftigelseskonference. Samarbejde mellem aktørerne er vigtigt for at få medarbejdere med de rette kvalifikationer.

Arbejdspladser: De syd- og sønderjyske virksomheder har svært ved at finde medarbejdere med de rette kvalifikationer. Det var det klare budskab fra Marita Geinitz, der er formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR Sydjylland), til rådets årlige beskæftigelseskonference, hvor blandt andet jobcentre og fagforeninger mødes for at diskutere arbejdsmarkedets fremtid.

Derfor er det vigtigt, at arbejdsmarkedsuddannelserne(AMU), jobcentrene og arbejdsmarkedskontorerne arbejder sammen, fortæller hun.

- Hele samspillet her er vigtigt, så de ledige kan få den rette uddannelse, og de rette kvalifikationer.

Hun mener, at det er alles ansvar at sikre kvalificeret arbejdskraft, men hvis virksomhederne selv opfordrer deres medarbejdere til at videreuddanne sig, tror hun, at medarbejderne i højere grad vil lytte, end hvis det kommer fra fagforeningen.

- Hele samfundet er efterhånden så komplekst, at det kræver en slags uddannelse for at have et arbejde. Det gælder om at veksle mellem at arbejde og uddanne sig, for jeg tror, vi skal væk fra at tænke, at en uddannelse er noget, der varer hele livet, siger hun.