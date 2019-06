Sydjyderne valgte Vermund til

København/Sydjylland: Hun kom bogstaveligt talt ind fra højre og skabte rav i den politiske andedam. Specielt i Syd- og Sønderjylland, som ved det seneste folketingsvalg i 2015 blev iklædt en gul kappe af DF-vælgere. Næsten hver tredje vælger stemte dengang på Dansk Folkeparti, og partiets leder Kristian Thulesen Dahl fik hele 57.371 personlige stemmer.

De stemmer gik Pernille Vermund og hendes parti Nye Borgerlige på jagt efter for lidt over et år siden, da hun meddelte, at hun stillede op i Sydjyllands Storkreds. Dermed har syd- og sønderjyderne op til dette valg haft begge de markante partiledere på stemmesedlen.

Og ud fra de resultater, der forelå ved redaktionens slutning onsdag aften, så Pernille Vermund rigtigt, da hun valgte at se Syddanmark i øjnene.

Allerede klokken 21 ankom hun til DGI Byen i København, hvor hendes parti fulgte valget spændt og brød ud i jubel, da formanden trådte ind. For på det tidspunkt viste exitpolls, at partiet styrede sikkert i Folketinget, og det var Pernille Vermund ikke bleg for at fejre.

- Hold kæft mand - det er fuldstændigt vildt. Vi startede med ingenting, og jeg fik at vide, at jeg højest kunne blive til grin ved at stifte Nye Borgerlige. Og ser det ud til, at vi er inde. For fanden, hvor er det bare jeres fortjeneste, sagde Pernille Vermund fra scenen til de mange jublende partifæller.