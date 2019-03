Sydjyderne er de mest tålmodige hussælgere

Det er nok en situation, som de fleste hussælgere kan nikke genkendende til. Langt fra alle er så heldige, at der med det samme er interesserede købere. Hvis interessen udebliver, begynder tankerne hurtigt at melde sig. Skal huset sættes ned i pris? Kommer man overhovedet af med huset?

Forskellige forventninger

Ifølge Birgit Daetz, kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.dk, kan årsagen til den store forskel formentlig ligge i forskellige forventninger, alt efter hvor i landet man bor.

- Skal jeg pege på en forskel på en jysk og en sjællandsk boligsælger, er det nok, at den jyske er flasket op med, at det er afgørende at have tålmodighed i forbindelse med et salg. Sønderjyden ved godt, at der kan være langt mellem de interesserede købere, for sådan har det altid været, siger Birgit Daetz i en pressemeddelelse.

Kigger man på de gennemsnitlige liggetider for de huse, der er til salg på Boligsiden.dk lige nu, viser det også, at sælgerne i Region Syddanmark med god grund er mere tålmodige. I Region Syddanmark har villasælgerne ventet 338 dage i gennemsnit, mens de i Region Hovedstaden har ventet 139 dage. Derfor er det ifølge Birgit Daetz ikke så usædvanligt, at folk fra Region Hovedstaden mister tålmodigheden hurtigere.

- Lige nu er der en historisk stor interesse for boliger uden for hovedstaden, der er en konsekvens af de meget høje priser inde i byen. Derfor er der også mange der i de seneste år, har måttet sande, at de bliver nødt til at sætte prisen ned for at få folk til at komme til fremvisning, siger Birgit Daetz.