Firstfarms med base i Billund køber slovakisk landbrug for 185 millioner kroner. Selskabet driver flere landbrug i Østeuropa.

Landbrug: Det sydjyske aktieselskab Firstfarms styrker sin tilstedeværelse i Østeruopa. Selskabet med base i Billund opkøber og driver østeuropæiske landbrug og har nu indgået en aftale om et køb af en stor slovakisk svineproduktion.

Firstfarms opkøber Hospoda Invest A/S, der ejer 100 procent af det slovakiske selskab JK Gabcikovo, der omfatter en plante- og svineproduktion nær Donau-deltaet i Slovakiet. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

- Med købet af Hospoda Invest A/S underbygger vi vores ambitiøse vækststrategi om at blive et af Europas mest effektive og bæredygtige landbrug, samt vores strategi om risikospredning både geografisk og i driftsgrene, siger Anders H. Nørgaard, administrerende direktør i Firstfarms.