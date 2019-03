Sydjyder har nemmere ved at sælge boligen: Færre huse er til salg i mere end et år

Huse med en liggetid på mellem et og to år eller længere er blevet sjældnere på boligmarkedet i Sydjylland. Det viser nye tal fra Boligsiden.dk. På landsplan ligger Sydjylland dog i den tunge ende.

Boligsalg: Boligmarkedet har de seneste år været i klar fremgang i Sydjylland og på landsplan. Det smitter nu også af på nogle af de boliger, der er sværest at sælge. Det viser nye tal fra boligsiden.dk.

I februar 2015 var det mere end hver femte bolig til salg i Sydjylland, som havde været til salg i mellem et år og to år, mens lige knap hver syvende bolig havde ligget i over to år.

Det tal er nu faldet til, at det kun er lige knap hver syvende bolig i Sydjylland, der har en liggetid på mellem et og to år, mens kun hver ottende bolig har været til salg i mere end to år.

- Det samlede udbud af huse har i de seneste år været nogenlunde konstant, og salget er i den periode steget år for år. Der er altså en relativt stor udskiftning i salgsemnerne, og derfor er der også færre huse, der kommer til at ligge til salg i lang tid, siger boligøkonom og kommunikationsdirektør Birgit Daetz fra boligsiden.dk i en pressemeddelelse.