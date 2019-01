Gæld: Det går en smule fremad, men syddanskere er stadig for dårlige til at betale deres regninger. Det viser RKI's årsopgørelse foretaget af Experian, der driver RKI-registeret. Det skriver Geelmuyden Kiese i en pressemeddelelse.

Antallet af syddanskere, der er registreret som dårlige betalere, er godt nok faldende, men regionen har stadig det næsthøjeste antal borgere i RKI-registret. I januar 2018 var 4,67 procent af syddanskerne i forhold til befolkningen generelt i RKI-registeret. Nu er tallet faldet til 4,44 procent. Det er lidt over landsgennemsnittet på 4,34 procent, og det er kun overgået af Region Sjælland, hvor hele 5,50 procent er registreret i RKI.

- Udviklingen indikerer, at flere danskere er blevet bedre til at håndtere deres privatøkonomi. Men en stor del af årsagen til, at vi ser et fald, er også at forhandlere og virksomheder er blevet gode til at kreditvurdere deres kunder, inden de lader dem købe på afbetaling eller oprette lån. På den måde undgår virksomhederne dårlige betalere, og kunderne undgår gældsfælder, siger Mette Frølund, kundeansvarlig for RKI hos Experian, i pressemeddelelsen.