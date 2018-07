Syddanske tillidsfolk råber op: Vi mangler kvalificerede kollegaer

Ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at langt over halvdelen af tillidsrepræsentanterne i Syddanmark arbejder på en virksomhed, der mangler kvalificeret arbejdskraft. Det kan tvinge lokale industrivirksomheder til at flytte en del af produktionen til udlandet.

- Vi genkender i høj grad billedet af, at vores virksomheder har vanskeligheder ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Specielt i forhold til faglært arbejdskraft. Der er ikke ret mange ledige tilbage, siger viceadministrerende direktør i Dansk Industri Kim Graugaard.

Det er ikke kun tillidsrepræsentanterne, der skriger efter faglært arbejdskraft. Erhvervsorganisationen Dansk Industri erkender, at virksomhederne har svært ved at rekruttere medarbejdere.

62 procent af tillidsrepræsentanterne i Region Syddanmark vurderer således, at den virksomhed, de arbejder på, er udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft. En stigning på 15 procentpoint i forhold til en tilsvarende undersøgelse fra året før. Region Syddanmark er samtidig den region, hvor manglen er størst. På landsplan mener 57 procent af tillidsrepræsentanterne, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Opsving: Den danske økonomi buldrer derudaf, og vi er omsider kommet på den anden side af finanskrisen. Men det økonomiske opsving begynder nu at skabe problemer for de syddanske industrivirksomheder. Det viser en ny rundspørgeundersøgelse fra Dansk Metal blandt forbundets tillidsrepræsentanter i industrien.

En af løsningerne lige nu er at gøre mere for at tiltrække uddannet arbejdskraft fra andre EU-lande. Men det er ikke den bedste løsning i længden, hvis man spørger Dansk Metal. Uddannelse af faglært arbejdskraft i Danmark kan nemlig ikke følge med den hastige udvikling i industrien, og derfor bør det store fokus ifølge fagforeningen ligge her.

Dermed vil Syddanmark gå glip af vigtige arbejdspladser, og derfor mener Dansk Metal og Dansk Industri også, at der skal reageres på problemet her og nu.

Ifølge Dansk Metals undersøgelse er det især industriteknikere og smede, der savnes på virksomhederne. Eksempelvis ligger arbejdsløsheden for industriteknikere i det syddanske på 2,1 procent, og derfor er det lige nu en meget svær opgave at skaffe folk til virksomhederne. Det kan få alvorlige konsekvenser for de syddanske virksomheder, der kan blive nødt til at sige nej til ordrer eller flytte dele af produktionen til udlandet.

Uddannelse er afgørende

- Virksomhederne er ikke dygtige nok til at uddanne egen arbejdskraft. De skal sørge for at få oprettet flere praktikpladser. Det løser ikke problemet i morgen, men sikrer, at vi står i en meget bedre situation om fire år. Og så handler det altså også om at videreuddanne den ufaglærte arbejdskraft, som virksomhederne har i forvejen, siger Thomas Søby, cheføkonom i Dansk Metal, og fortsætter:

- Jeg vil da af hensyn til de arbejdsløse danskere foretrække, at der kom et endnu større fokus på den indenlandske arbejdskraft i stedet for bare at se mod udlandet. Det vil gavne både den enkelte dansker og samfundsøkonomien, siger han.

Han peger på, at det desuden skal gøres mere attraktivt for de unge at vælge en erhvervsuddannelse, ligesom han mener, at politikerne bør sikre flere penge til erhvervsskolerne.

Den betragtning er Dansk Industri enig i.

- Der er grund til at gøre noget med det samme. Vi har ikke været flittige nok til at uddanne nye og yngre medarbejdere, som kan tage over, efter de ældre, der forsvinder ud af arbejdsmarkedet, siger Kim Graugaard.

Han understreger dog, at man allerede har gjort meget for at sikre flere praktikpladser, men mener også, at der fortsat skal sikres endnu flere i fremtiden.

- Virksomhederne skal også være med til at vi får udannet flere faglærte, erkender han.