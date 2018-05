Syddanske socialdemokrater: Nej til centralisering af erhvervsfremmen

Anbefalingerne til et nyt offentligt erhvervsfremmesystem peger på, at regionerne skal fratages den erhvervsfremmende indsats. Det har fået den socialdemokratiske gruppe i Region Syddanmark til at sende et åbent brev til erhvervsministeren, hvor de kritiserer udsigterne til øget centralisering

Centralisering: Socialdemokratiet i Region Syddanmark har ligesom både regionsrådet og repræsentanter fra det syddanske erhvervsliv sendt erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) et brev, hvori de stærkt tager afstand fra den centralisering, som der lægges op til i et nyt erhvervsfremmesystem. - Jeg tror ikke en dyt på, at en national bestyrelse kan bringe parterne sammen, for de kender dem formentlig ikke engang. Jeg synes, det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi får bevaret det regionale niveau i det her, siger regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S). Et af erhvervsministeren nedsat forenklingsudvalg kom i april med 26 anbefalinger til en forenkling af det eksisterende erhvervsfremmesystem. Et af disse punkter er, at regionerne fratages det erhvervsfremmende arbejde.