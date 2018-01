Syddanske patienter tilfredse med skadestuer

Tilfredshed: Tilfredsheden er stigende på alle landsdelens akutmodtagelser. En ny undersøgelse viser, at 9 ud af 10 patienter er i nogen eller høj grad tilfredse med deres besøg på akutmodtagelserne. Dog viser undersøgelsen også, at tilfredsheden halter, når det kommer til information om ventetiden.

På de tre akutmodtagelser i Sydjylland i henholdsvis Kolding, Esbjerg og Aabenraa er der fremgang at spore.

- Vi er utroligt stolte af, at der er fremgang, og at vi har opnået de flotte resultater. Det er noget, som vi har haft fokus på, og jeg er glad for, at vores indsats bærer frugt, siger Per Busk, der er sygehusdirektør på Sydvestjysk Sygehus.

Han forklarer også, at sygehuset er opbygget om den Fælles Akutmodtagelse, hvor man blandt andet har enkelte sengestuer.