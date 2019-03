Syddanske patienter er mere tilfredse end gennemsnittet

Sundhed: Patienterne på sygehusene i Region Syddanmark er overordnet mere tilfredse med forløbet sammenlignet med patienterne i hele landet.

Det viser en ny undersøgelse af patienttilfredsheden landet over. 75.000 syddanske patienter og pårørende har haft mulighed for at svare på, hvordan de har oplevet deres forløb på sygehusene og i psykiatrien. I 10 ud af 13 af de adspurgte patientgrupper er tilfredsheden på niveau med eller over landsgennemsnittet. Resultaterne viser også, at Region Syddanmark samlet set går en smule frem på alle tre områder, som er akutte, planlagte ambulante og planlagt indlagte. Tallene viser dog også, at patienterne ikke mener, de bliver informeret godt nok. De vil også gerne involveres mere i forløbene, viser undersøgelsen, som også viser, at tilfredsheden blandt de fødende er faldet. Den tegner desuden billedet af, at det særligt er blandt de akut indlagte, at regionen ligger højt. Her er landstallet for den samlede tilfredshed 3,99 i hele landet på en skala fra et til fem. I Region Syddanmark er tallet 4,12. - Akutte patienter er en særligt udsat gruppe, fordi deres indlæggelse kommer så pludselig. Derfor er jeg rigtig glad for, at tilfredsheden blandt lige præcis de patienter er inde i en positiv udvikling, siger formanden for sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S).