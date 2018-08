Region Syddanmark og regionens borgmestre mener, at en Kattegat-forbindelse vil være dårligt nyt for eksempelvis muligheden for en udvidelse af motorvejen i Midt- og Sydjylland.

De 22 borgmestre i Region Syddanmark vil sammen med regionen tage kampen op for at undgå, at regeringens ønske om en Kattegat-forbindelse bliver til virkelighed.

Efter at transportminister Ole Birk Olesen (LA) i sidste uge meldte ud, at regeringen vil afsætte 60 millioner kroner på finansloven til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, har borgmestrene i regionen mødtes med regionsrådsformand Stephanie Lose (V). Hun forklarer, at parterne er enige om at nedsætte en gruppe, som skal formulere et fælles standpunkt.

Essensen bliver, at en Kattegat-bro vil være dårligt nyt for de prioriteter, som parterne er enige om bør tilgodeses i Region Syddanmark: en udvidelse af E20-motorvejen, en Lillebæltsforbindelse, en midtjysk motorvej og timemodellen. Sidstnævnte skal sikre timedrift på jernbanen mellem landets fem største byer.

- Vi skal sammen italesætte vigtigheden af, at de syddanske prioriteter ikke ryger af dagsordenen. Vores bekymring er, at en Kattegat-forbindelse bliver så dyr, at den får betydning for os, siger Stephanie Lose med henvisning til, at en bro alene til biler vil koste omkring 60 milliarder kroner.

Dermed er der selvsagt færre penge til andre projekter i landet, lyder vurderingen fra regionen.